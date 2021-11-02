Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Средняя температура воздуха в России растет быстрее, чем в других странах https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Патрушев предложил свозить в Россию отработанное ядерное топливо из других стран
3 В РФ за 5 лет закрылись 25% предприятий «креативного бизнеса»
4 Медведев включился в борьбу с пандемией. Трепещи, коронавирус!
5 В московском метро убрали указатели на таджикском и узбекском языках
6 Мужчина привез мертвое тело прямо к центральному входу городской администрации
7 Сегодня День судебного пристава! 4,2 миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Пилота, сбившего самолет, накажут рублем – миллиардом рублей
9 В КПРФ могут рассмотреть вопрос об исключении Валерия Рашкина из партии
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