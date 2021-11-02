Старики не сами умерли - это вы их убили! #госдума #социалза #дмитриева Внефракционный депутат Оксана Дмитриева интересуется, а не от "социальной" ли политики государства вымирают пенсионеры? #Госдума #СоциалЗа #Дмитриева



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