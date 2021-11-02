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Московский листок

Старики не сами умерли - это вы их убили!

Опубликовано 02.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #дмитриева

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева интересуется, а не от "социальной" ли политики государства вымирают пенсионеры?

#Госдума #СоциалЗа #Дмитриева



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Старики не сами умерли - это вы их убили!
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