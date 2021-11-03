Жертвы ЕГЭ в руководстве московской полиции

О разрушительных последствиях ЕГЭ уже давно и безнадёжно спорят все ведущие эксперты нашей страны. Все пытаются осмыслить ту глубину падения системы нашего отечественного образования, в которую рухнуло уже практически почти три полных поколения россиян. И сегодня, пожалуй, уже невозможно найти в России такой сферы, в которой не трудятся выпускники школы, прошедшие через гнилое сито ЕГЭ.

Но, самое страшное заключается в том, что эти ЕГЭ-шные школяры уже давно заняли достаточно солидные чиновные кресла, заполнили кабинеты административных структур и внедрились практически во все силовые органы страны.

Причём, значительная часть выпускников-ЕГЭшников нынче оказалась в органах полиции. Одела на себя новенькую форму со сверкающими звёздочками и отправилась «защищать» правопорядок. Естественно, зная о своих отечественных законах только в рамках тестовых экзаменов. То есть – только поверхностно. Как говорят в подобного рода случаях, - понаслышке.

И даже писать обычные протокольные документы эти горе-полицейские нынче порой бывают не в состоянии. И делают в них такое количество элементарных ошибок, что нормальному человеку от подобного рода «сочинений» становится по-настоящему страшно. Даже безо всяких уголовных дел.

Тем не менее, эти ЕГЭшные горе-полицейские и подобные им по духу и по стилю такие же полицейские начальники с ЕГЭшным образованием нынче даже в столице нашей Родины – в городе Москве самым активным образом пытаются решать какие-то «дела», проводить какие-то «следственные действия» и разбираться в сути совершённых преступлений. И наблюдая за их действиями, порой ловишь себя на мысли о том, что в былые времена в наших отечественных следственных и правоохранительных органах подобного рода «специалистов» не подпустили бы даже к порогу соответствующих «органов». Не говоря уже о таком мэтре сыска как знаменитый Шерлок Холмс, который придавал значение не только каждой буковке, но и каждому знаку препинания в тексте своего документа. И который наверняка никогда в жизни не перепутал бы фамилии, имени и отчества человека, участвующего в том или ином уголовном деле.

Зато это запросто могут сделать наши доморощенные московские ЕГЭшные руководители полиции. Для которых практически совершенно безразлично, что, о ком и в каком виде они пишут в своих официальных документах. Причём, не только в тех, что предназначены для «внутреннего пользования», но и в тех, что направляются в вышестоящие организации. И даже – в Государственную Думу России!

Читатель мне может не поверить и спросить: как же так? И где реальные доказательства того, что руководители московской полиции настолько погрязли в своих грехах ЕГЭ, что это стало уже опасным для жителей столицы?

А за доказательствами далеко ходить не нужно.

Только что один из известных депутатов Государственной Думы России в ответ на свой запрос в ГУВД Москвы по поводу незаконного задержания известного журналиста получил от руководства московской полиции ответ. В котором фамилия журналиста указана верно, а, вот, инициалы несколько раз указаны совершенно другие. И ни разу не указано правильного варианта!

Из чего можно сделать несколько выводов.

Первое. Руководство московской полиции намеренно вводит уважаемого депутата Государственной Думы РФ в заблуждение. То есть, - пытается сделать из него дурака!

Второе. Руководство московской полиции к подобного рода документам относится крайне пренебрежительно и считает их для себя обременительными. А обращения депутатов Государственной Думы России – излишней обузой для себя!

Третье. Руководство московской полиции просто не знает, что им реально делать в сложившейся ситуации с так незаконно возбужденным уголовным делом в отношении известного журналиста по заявлениям запутавшихся в своих криминальных деяниях чиновников другого региона.

Но, вполне возможен и четвёртый вариант. Это – полная дебилизация и полный пофигизм в работе сотрудников правоохранительного органа города Москвы и его руководителей. Которые вообще не желают разбираться в том, что у них происходит. И не желают нести ответственность за свои деяния.

Только, в связи с этим, хотелось бы им напомнить о том, что в «Уголовном Кодексе Российской Федерации» есть специальные статьи, в соответствии с которыми за подобного рода поведение предусмотрено наказание. Вплоть до уголовной ответственности. Потому что направлять в адрес депутата Высшего Законодательного Собрания страны официальный документ, в котором вместо данных одного конкретного гражданина указываются данные совершенно другого гражданина (и даже – не одного, а сразу двух), могут только лица, либо относящиеся к своей служебной деятельности с крайней степенью халатности, либо – с особыми на то основаниями. Возможно – криминального характера.

Так это или нет, как мне думается, в дальнейшем уже будут разбираться другие компетентные «органы».

Но, для нас сегодня совершенно очевидно другое важнейшее наблюдение. Пресловутый ЕГЭ поразил в самое сердце не только некие административные органы, но и практически всю верхушку правоохранительной системы нашей дорогой и любимой столицы – города Москвы!

Хотя, образно выражаясь, этих московских полицейских руководителей, так нахально-безграмотно «работающих» с официальными документами, направляемыми в Государственную Думу России, можно смело нынче назвать «жертвами ЕГЭ». И, в связи с этим, предложить им (пока не поздно) подать соответствующие исковые заявления в суд в отношении инициаторов ЕГЭ в Российской Федерации.

Пока они сами не стали участниками уголовного расследования…