Размер пенсий сокращается восьмой месяц подряд

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Реальный размер пенсий в России сокращается восьмой месяц подряд https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Почти 30% врачей из «красных зон» готовы уволиться из-за усталости и перегрузок
3 "Единая Россия" изгоняет из рядов…
4 Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков заявил, что покидает свой пост
5 Севастополь отменил ковидные блок-посты, зато остальные переняли опыт https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Новгородская область первой продлит нерабочие дни
7 Власти Москвы решили переходить от рабского труда – к наемному https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Арестованы люди, помогавшие Навальному найти отравителей https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Докеры больше не хотят гибнуть ради прибылей китайской компании
10 Партнёром России в освоении космоса станет Зимбабве
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