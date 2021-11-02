Размер пенсий сокращается восьмой месяц подряд #госдума #социалза #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 Реальный размер пенсий в России сокращается восьмой месяц подряд https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Почти 30% врачей из «красных зон» готовы уволиться из-за усталости и перегрузок 3 "Единая Россия" изгоняет из рядов… 4 Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков заявил, что покидает свой пост 5 Севастополь отменил ковидные блок-посты, зато остальные переняли опыт https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Новгородская область первой продлит нерабочие дни 7 Власти Москвы решили переходить от рабского труда – к наемному https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Арестованы люди, помогавшие Навальному найти отравителей https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Докеры больше не хотят гибнуть ради прибылей китайской компании 10 Партнёром России в освоении космоса станет Зимбабве



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