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Московский листок

Размер пенсий сокращается восьмой месяц подряд

Опубликовано 02.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Реальный размер пенсий в России сокращается восьмой месяц подряд https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Почти 30% врачей из «красных зон» готовы уволиться из-за усталости и перегрузок

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4 Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков заявил, что покидает свой пост

5 Севастополь отменил ковидные блок-посты, зато остальные переняли опыт https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Новгородская область первой продлит нерабочие дни

7 Власти Москвы решили переходить от рабского труда – к наемному https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Арестованы люди, помогавшие Навальному найти отравителей https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Докеры больше не хотят гибнуть ради прибылей китайской компании

10 Партнёром России в освоении космоса станет Зимбабве



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Размер пенсий сокращается восьмой месяц подряд
Размер пенсий сокращается восьмой месяц подряд
02.11.2021
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02.11.2021
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