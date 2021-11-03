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Московский листок

Анатолий Баранов: Крым ему зачтётся, конечно. Но ведь и Донбасс зачтётся...

Опубликовано 03.11.2021 в разделе комментариев 2

путин революция народ
Анатолий Баранов: Крым ему зачтётся, конечно. Но ведь и Донбасс зачтётся...

Дал комментарий "Свободной прессе".

Президент России Владимир Путин покинет свой пост после того, как восстановит «Великую Империю». Об этом рассказал экономист, бывший заместитель начальника экономического управления президента России Михаил Хазин. 

По его словам, «окно возможностей» для участия в президентской кампании Путин оставил не для того, чтобы вновь избираться. 

«У меня ощущение, что Путин играл. У него было две задачи — справиться с внутренними бесами и внешними. Ситуация такая: поскольку внешние силы защищают бесов, пока ты не ограничишь их, бороться сложно — может быть, он и справился бы, но ресурс был бы потрачен сумасшедший. Он 9 мая на Красной площади сказал, обращаясь в том числе к президенту США Джо Байдену, что в зоне нашей ответственности мы будем принимать решения, и даже не в России, а в мире. Это было условие. И оно было принято, раз встреча в Женеве состоялась».

— Путину нравится идея империи, это верно, — считает политолог Анатолий Баранов (лучше иметь дочь проститутку, чем сына политолога - А.Б.). — Идея государства нового типа, по Ленину, у него в голове не прижилась, хотя США во многом тоже построены на аналогичном принципе. Но Путину не нужны США, ему нужна именно классическая империя, с императором, культом силы, имперской нацией и так далее. Время империй прошло, а Путин этого не чувствует. Он может хотеть что угодно, но для империи у России нет ничего. При всём его уме и изворотливости, Путин этого не понимает, даже точнее не хочет понимать.

— На Западе Путина часто обвиняют в том, что Путин хочет воссоздать то СССР, о Российскую империю. Это страшилка такая? В это реально кто-то верит?

— Советский Союз точно не хочет, он его не понимает, не чувствует. А Российскую империю восстановить невозможно, как бы не нравился хруст французской булки.

Но ведь международный вес России реально возрос при Путине, по сравнению с 90-ми. Путин, по-вашему, этого добивался, или это «сопутствующий эффект»?

— Не уверен, что Путин добивался чего-то конкретного. Так получилось. Международный вес вырос, но это вес нелюбви, неприязни. Думаю, Собчак в гробу сейчас ворочается.

— Хазин видит ситуацию так, что Путин борется с некими «внутренним бесами», которым помогают внешние. Насколько это соответствует действительности?

— Не знаю, если он про трусы Навального, то да, борется. А вообще бесы это из вокабуляра Кадырова. Мне это странно. 

— Путин задумывается о том, какой след оставит в истории? Сам он не раз говорил, что это мешает работать… Как это желание отразится на его решении о будущем власти в России. Или принимать решение будет вообще не он? 

— Путин сложно устроенный человек, конечно, его должно волновать, что он оставит после себя. Пока наследство не вдохновляет. Кроме Крыма. Я сейчас сижу на берегу Феодосийской бухты, ветер с моря, но тепло. Хорошо. Крым ему зачтётся, конечно. Но ведь и Донбасс зачтётся…



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Всего комментариев к статье: 2
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Вы хотя бы формулу империи дали, г-н Баранов. А то, как Путин, говорите о том,
смысла чего не понимаете. написал 03.11.2021 01:12
Империя - это наемная армия, налоги и рекруты.
Империя и монархия - это в принципе одно и тоже.
Только под империей понимают полиэтническую монархию.
.
Противоположность империи: федеративная республика, классический пример - Швейцария:
народное ополчение, добровольные налоги, вооруженные граждане.
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Император,ы = УЗУРПАТОРы !
Мимо Проходящий... написал 03.11.2021 01:08
~ ПРИВЕТствую Вас ~
СТАТЬЯ:Императорский бункер.(01-11-21)
сайт:ПРЕЗИДЕНТ.онлайне <---
* Политический журнал Андрея Тюняева.
(ТЕ императоры и - НЫНЕшние...)
````````````````````````````
Император(ы) ЭТО - ЗАХВАТчики-Оккупанты.
* ЕСТЬ слова ПРО император,ов ОТЛИЧНЫЕ...
НО,не буду Вас смущать,ОНИ - НЕприличные...
-----
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= ====
С уважением - Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада.02-11-21.
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