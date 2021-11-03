В Крыму взяли с поличным главу города

В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов: "Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко".

Ипатко возглавил администрацию Белогорска в 2019 году, до этого он пять лет руководил городским МУП "Райкоммунсервис".

Череда уголовных дел на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. Своих должностей лишились вице-премьер Евгений Кабанов, курировавший федеральные целевые программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвинили в мошенничестве и хищении денег из бюджета), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.

Кроме того, в октябре прошли следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.

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Республика Крым не такая большая, чтобы с сентября иметь такофй перечень коррупционных дел, и при этом все было в полном порядке.

Можно, конечно, косить на прежний режим, но Крым в России с 2014 года, и все эти годы его возглавляет Сергей Аксенов. И все эти дела, и все фигуранты - это не наследие прежних времен, а все сплошь наше, родное...

Так почему ж в Крыму оказалось так много коррупционных дел? Вице-премьер, которого называют даже учителем аксенова, три министра, главы крупнейших городов - Симферополя, Евпатории, Феодосии, Судака... И ведь не конец, скорее всего.

И хочешь не хочешь, а возникает вопрос - а глава республики не знал? Только сейчас узнал и удивился?

А.Б.