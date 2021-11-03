Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вся нынешняя мировая политика, как битва мертвецов

Опубликовано 03.11.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

капитализм рабочий
Вся нынешняя мировая политика, как битва мертвецов

О чем важном говорит поразительный мировой успех сериала «Игра в кальмара»? Это ведь не просто кино, по сути – это манифест о невозможности продолжения капитализма и всей старой политики на нашей планете. Успех сериала - свидетельство того, что «мировой дух», а с ним и народы, которые всегда небезразличны «мировому духу» ушли далеко вперед от того, чем продолжают жить правящие элиты, их идеологи и пропагандисты.

Собственно, движение сознания народов – это и есть движение «мирового духа». Так вот народы или «мировой дух» сегодня ставят вопрос о необходимости глобальных перемен, организации новой жизни, о невозможности капитализма. Люди давно уже перестали видеть врага в живущих по другую сторону границы и им абсолютно плевать на все продолжающиеся игры в «геополитику». Для народов в этих играх больше нет своих и чужих.

В это время в верхах продолжаются битвы покойников. Там всё та же «геополитика», мировое влияние и господство. В России продолжается битва покойников между либералами и патриотами. Трупы давно уже и те и другие: и Проханов, и Латынина с Альбац, и Путин с Патрушевым. Все их ценности, всё за что они предлагают бороться, что повторяет их пропаганда есть полный абсурд и бессмыслица.

«Нет в мире неблагодарнее занятия, как сражаться за покойников: завоевывают трон, забывая, что некого посадить на него, потому что царь умер. Когда бойцы увидели, что они лишились участия,— их жар простыл. Одни упорные и ограниченные люди остались на поле битвы в полном вооружении, похожие на теперешних бонапартистов, отстаивающих права великой тени — но все же тени» - писал Герцен в первой статье «Дилетантизма в науке».

Сейчас абсолютно такое же ощущение, что в этих никому не нужных «геополитических» играх про «Крым наш или не наш», про расширение НАТО остались участвовать одни идиоты. Даже «старичок» Байден чувствует, что это уже никому не нужно и пытается провозглашать что-то новое, вроде окончания для США «эпохи бесконечных войн».



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Верите ли вы в объединение России и Белоруссии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Размер пенсий сокращается восьмой месяц подряд
Размер пенсий сокращается восьмой месяц подряд
02.11.2021
Старики не сами умерли - это вы их убили!
Старики не сами умерли - это вы их убили!
02.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вся нынешняя мировая политика, как битва мертвецов (0)
Жертвы ЕГЭ в руководстве московской полиции (0)
В Крыму взяли с поличным главу города (0)
Анатолий Баранов: Крым ему зачтётся, конечно. Но ведь и Донбасс зачтётся... (2)
Размер пенсий сокращается восьмой месяц подряд (0)
Старики не сами умерли - это вы их убили! (5)
Патрушев предложил свозить в Россию отработанное ядерное топливо (2)
Кто скажет для чего у депутатов головы? (7)
Арестованы люди, помогавшие Навальному найти отравителей (6)
Докеры больше не хотят гибнуть ради прибылей китайской компании (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Турция будет шпионить за Черноморским флотом РФ по заданию США
Дарья Митина Дарья Митина: Идея вот
Дарья Митина Дарья Митина: Лытдыбр
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть третья. Живая история.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов: Дружбе Украины и Польши так или иначе придет конец
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss