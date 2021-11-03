Вся нынешняя мировая политика, как битва мертвецов

О чем важном говорит поразительный мировой успех сериала «Игра в кальмара»? Это ведь не просто кино, по сути – это манифест о невозможности продолжения капитализма и всей старой политики на нашей планете. Успех сериала - свидетельство того, что «мировой дух», а с ним и народы, которые всегда небезразличны «мировому духу» ушли далеко вперед от того, чем продолжают жить правящие элиты, их идеологи и пропагандисты.

Собственно, движение сознания народов – это и есть движение «мирового духа». Так вот народы или «мировой дух» сегодня ставят вопрос о необходимости глобальных перемен, организации новой жизни, о невозможности капитализма. Люди давно уже перестали видеть врага в живущих по другую сторону границы и им абсолютно плевать на все продолжающиеся игры в «геополитику». Для народов в этих играх больше нет своих и чужих.

В это время в верхах продолжаются битвы покойников. Там всё та же «геополитика», мировое влияние и господство. В России продолжается битва покойников между либералами и патриотами. Трупы давно уже и те и другие: и Проханов, и Латынина с Альбац, и Путин с Патрушевым. Все их ценности, всё за что они предлагают бороться, что повторяет их пропаганда есть полный абсурд и бессмыслица.

«Нет в мире неблагодарнее занятия, как сражаться за покойников: завоевывают трон, забывая, что некого посадить на него, потому что царь умер. Когда бойцы увидели, что они лишились участия,— их жар простыл. Одни упорные и ограниченные люди остались на поле битвы в полном вооружении, похожие на теперешних бонапартистов, отстаивающих права великой тени — но все же тени» - писал Герцен в первой статье «Дилетантизма в науке».

Сейчас абсолютно такое же ощущение, что в этих никому не нужных «геополитических» играх про «Крым наш или не наш», про расширение НАТО остались участвовать одни идиоты. Даже «старичок» Байден чувствует, что это уже никому не нужно и пытается провозглашать что-то новое, вроде окончания для США «эпохи бесконечных войн».