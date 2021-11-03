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Московский листок

3 миллиона граждан обрекли на нищенское существование

Опубликовано 03.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Депутат от КПРФ Алексей Куринный с думской трибуны анализирует работу Пенсионного фонда - получается, что наших граждан грабят с завидной регулярностью. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ



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