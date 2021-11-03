3 миллиона граждан обрекли на нищенское существование

Депутат от КПРФ Алексей Куринный с думской трибуны анализирует работу Пенсионного фонда - получается, что наших граждан грабят с завидной регулярностью. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ
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