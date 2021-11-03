Власти в очередной раз подтерлись конституцией

Одновременно с продлением каникул, чтобы сделать уровень смертности приемлемым, в Петербурге пройдут торжества в честь трехсотлетия провозглашения России империей.

В рамках программы мероприятий, подготовленной Российским историческим обществом и Музеем истории Санкт-Петербурга, состоятся молебен, торжественные церемонии, открытие выставки и научная конференция.

22 октября 1721 года (по старому стилю, 2 ноября - по новому стилю) в Троицком соборе на Троицкой площади в Санкт-Петербурге царь Петр I принял титул "Великого, Отца Отечества, Императора Всероссийского", а Россия была провозглашена империей.

Это событие произошло в День Казанской иконы Божьей матери, который Петр I специально избрал для официального оглашения Ништадтского мира, ознаменовавшего победу России над Швецией в Северной войне. Таким образом, эта дата объединила в себе церковный праздник, викториальный день и день рождения нового государства.

На самом деле Московское царство стало империей, как только великий князь и государь Всея Руси венчался на царство – царь это и есть цезарь, император.

А, допустим, царь Димитрий Первый, называемый Лжедмитрием, на войсковом круге в Кромах был избран "императором по римскому обычаю" – цитата. Так что ничего нового Петр Первый в этот день не сотворил, просто изменил титул. И никаким "новым государством" Россия в этот день не стала – была православной империей, ей и осталась...

Вот в 1711 году Пётр I уничтожил боярскую думу – это был настоящий переворот, Россия потеряла остатки средневекового республиканского устройства и стала абсолютной монархией, царя перестали избирать или утверждать в боярской думе (не говоря уже о войсковом круге).

Но тяга Путина и его окружения к восстановлению обветшавшей и сто лет назад рухнувшей империи, просто поразительна. И тут никакие эпидемии, войны и угрозы гражданской войны его не останавливают…

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МВД предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных мероприятий и предупредило, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за COVID, сообщается на сайте ведомства.

"В подразделения МВД России поступает информация о запланированных на 4-7 ноября несогласованных публичных мероприятиях в ряде субъектов РФ. Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органами власти субъектов приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что МВД России готово обеспечить порядок, и если действия приведут к возникновению массовых беспорядков, организаторы и участники акций будут привлечены к уголовной ответственности.

То есть люди, пытающиеся отменить два официально разрешенных праздника, 4 и 7 ноября, теперь запросто могут оказаться преступниками. А официальные лица, отмечающие сугубо антиконституционный день провозглашения империи, благонамеренные граждане, поощряемые властями?

Напомню, что уже 104 года Россия - это республика. И глава государства у нас не православный император, а избираемый на определенный срок президент.

А.Б.