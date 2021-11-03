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Московский листок

Все отлично, тонем!

Опубликовано 03.11.2021 в разделе комментариев 1

капитализм экономика государство
Все отлично, тонем!

Почти 40% россиян верит, что в ближайшие годы их уровень жизни улучшится

Более трети россиян (39%) уверены, что в течение ближайших трех–пяти лет их уровень жизни, а также жизни их семей, изменятся в лучшую сторону, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно результатам исследования, каждый девятый (11%) уверен, что через 3–5 лет будет жить хуже, чем сейчас, около трети сограждан (30%) не ждут для себя каких-либо изменений в этом плане.

Что касается ожиданий в отношении уровня жизни в стране в целом, то, как отмечают социологи, каждый четвертый (25%) через 3–5 лет ждет улучшений, и ровно столько же сограждан полагают, что станет хуже. По данным ФОМ, каждый третий (34%) уверен, что уровень жизни в стране в этот период не изменится.

Ну, люди и в воскресение мертвых верят…

Всероссийский опрос был проведен 15–17 октября 2021 года среди 1 500 респондентов в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах.

 

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $65,63 млрд.

Самый значительный рост богатства зафиксирован у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, пишет РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Михельсон вышел на первую строчку рейтинга среди российских миллиардеров. Его состояние выросло на $8,58 млрд, до $33,3 млрд. Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, ставший богаче на $1,76 млрд долларов, его состояние составило $31,8 млрд.

Третье место занимает владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние увеличилось на $5,76 млрд, до $28,8 млрд. Четвёртую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чьё состояние выросло на $4,7 млрд, до $28,6 млрд. Состояние занявшего пятую строчку совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова увеличилось на $7,25 млрд, до $24,5 млрд.

В десятку также вошли бизнесмены Геннадий Тимченко (23,3 миллиарда), Алишер Усманов (21,8 миллиарда), Роман Абрамович (18,9 миллиарда), Виктор Вексельберг (18,5 миллиарда) и Андрей Мельниченко (18,3 миллиарда).

Единственным российским миллиардером, чье состояние с начала года уменьшилось, оказалась основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — она потеряла 1,13 миллиарда долларов, и сейчас ее состояние составляет 7,96 миллиарда.

 

Стоимость новых автомобилей в России вырастет еще на 4-5% до конца года

Об этом свидетельствуют результаты исследования Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), пишут РИА Новости.

Основные причины устойчивого повышения цен на автомобили — их дефицит и повышенный спрос. Эксперты не ожидают улучшения ситуации с поставками на склад новых моделей вплоть до второй половины 2022 года. Проблемы с обеспечением связаны с недостатком высокотехнологичных электронных компонентов, отмечается в исследовании.

А как же невидимая рука рынка? Как же дефицит при рыночной экономике?

В двух словах все проще – рубль обесценивается, и манипуляции ЦБ не могут изменить объективно идущего процесса. А на автомобильном рынке цены все общемировые, даже если автомобили и отечественной сборки.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7921 написал 03.11.2021 10:28
режим карлика на последнем издыхании - люди уже просто смеются на карликом?
куда побежит трусоватый таракан - рублевке он точно не нужен, те сами пакуют чемоданы?
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