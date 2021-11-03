В Казахстане произошел очередной погром

С 27 на 28 октября в Панфиловском районе Алматинской области в посёлке Пиджим произошел очередной межэтнический конфликт теперь уже между казахами и уйгурами, который категорически отрицается властями.

Погром уйгуров начался после того как в школьной драке был ранен и в бессознательном состоянии попал в больницу старшеклассник казахской национальности. Этот инцидент был использован националистами для организации в социальных сетях кампании против национального меньшинства.

В результате последовавших беспорядков был ранен 53-летний мужчина. В нескольких домах были выбиты окна, повреждены автомобили, а также сгорел дотла один дом. Дело не дошло до массовых убийств только по чистой случайности, а также из-за вмешательства старейшин. Но очевидно, что столкновения и погромы уйгурской диаспоры могут быть продолжены в любой момент.

Казахские националисты неоднократно требовали переименования как самого населенного пункта, так и школы, где произошла драка, названной в честь Абдуллы Розыбакиева — советского общественного деятеля, участника борьбы за установление советской власти в области, уйгура по национальности.

Еще год назад казахская националистическая пресса, субсидируемая из госбюджета, устроила настоящую истерию, требуя переименования Уйгурского района Алматинской области и районного центра Чунджа. Также призывали убрать имя советского генерала Ивана Васильевича Панфилова из названия соседнего района, где и произошли нынешние погромы.

При этом сценарий полностью повторяет события в Кордае в феврале прошлого года, когда в результате погромов убитыми было 11 человек, а 23 тысячи бежали в соседний Кыргызстан или прятались на погранзаставах и мечетях.

Уже после погрома в Пиджиме аким Панфиловского района фактически выступил с оправданием погромщиков, напомнив уйгурам, что они живут на чужой, то есть на казахской земле.