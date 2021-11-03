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Московский листок

В Казахстане произошел очередной погром

Опубликовано 03.11.2021 в разделе комментариев 2

казахстан погром
В Казахстане произошел очередной погром

С 27 на 28 октября в Панфиловском районе Алматинской области в посёлке Пиджим произошел очередной межэтнический конфликт теперь уже между казахами и уйгурами, который категорически отрицается властями.

Погром уйгуров начался после того как в школьной драке был ранен и в бессознательном состоянии попал в больницу старшеклассник казахской национальности. Этот инцидент был использован националистами для организации в социальных сетях кампании против национального меньшинства.

В результате последовавших беспорядков был ранен 53-летний мужчина. В нескольких домах были выбиты окна, повреждены автомобили, а также сгорел дотла один дом. Дело не дошло до массовых убийств только по чистой случайности, а также из-за вмешательства старейшин. Но очевидно, что столкновения и погромы уйгурской диаспоры могут быть продолжены в любой момент.

Казахские националисты неоднократно требовали переименования как самого населенного пункта, так и школы, где произошла драка, названной в честь Абдуллы Розыбакиева — советского общественного деятеля, участника борьбы за установление советской власти в области, уйгура по национальности.

Еще год назад казахская националистическая пресса, субсидируемая из госбюджета, устроила настоящую истерию, требуя переименования Уйгурского района Алматинской области и районного центра Чунджа. Также призывали убрать имя советского генерала Ивана Васильевича Панфилова из названия соседнего района, где и произошли нынешние погромы.

При этом сценарий полностью повторяет события в Кордае в феврале прошлого года, когда в результате погромов убитыми было 11 человек, а 23 тысячи бежали в соседний Кыргызстан или прятались на погранзаставах и мечетях.

Уже после погрома в Пиджиме аким Панфиловского района фактически выступил с оправданием погромщиков, напомнив уйгурам, что они живут на чужой, то есть на казахской земле.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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стоик7921 написал 03.11.2021 10:32
разделяй и властвуй у режима карлика уже не получается ?
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 03.11.2021 10:14
Все самое низменное в людях резко активировалось с 1991г., с предательством местных элит народной власти, ликвидацией равенства, братства, социализма ради своего владычества и обогащения. При СССР служили вместе в армии с " западенцами", кавказцами, узбеками, имея постоянно на руках боевое оружие, и никаких инцидентов, более того дружили, делились посылками с родины, а после службы даже переписывались(на русском языке,который был, как эсперанто или английский - международный, объединяющий) и, о чудо, ездили в гости без проблем, и по скромным ценам! Что бы понять , надо общаться! Вот что такое Советская власть! А с 1991г. рухнули как цивилизация на века назад- в Средневековье и феодализм!
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