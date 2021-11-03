В Москве вблизи делового-центра "Москва-Сити" в районе Краснопресненской набережной провалился грунт на 1,2 тыс. кв. м., сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы города

По сообщению пресс-службы компании Capital Group, инцидент случился у строительной площадки Capital Towers со стороны Проектируемого проезда вечером во вторник, 2 ноября.

"Произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод – это природное явление", – объяснили в пресс-службе. По заявлению компании, инцидент не повлиял на пятно застройки жилых башен.

Движение транспорта в районе Краснопресненской набережной временно перекрыто для проведения дорожных работ. В район происшествия направлена спецтехника департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В компании пообещали в ближайшее время обновить дорожное покрытие и ограждения.