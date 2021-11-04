1 ноября 2021 года команда демонтажников снова появилась в доме 5/1 по улице 50 лет Октября.

Напоминаем, ДГИ (департаменту городского имущества) этот дом нужен, а его жильцы — категорически нет. Дом пытаются зачистить самыми разнообразными способами, включая «ремонт», точнее, приведение дома в заведомо нежилой вид.

1 ноября вроде бы карантинный день, но на вопросы ребята отвечали, что у них контракт. После долгой дискуссии с жильцами незваные гости все таки убрались, однако они твердо обещали вернуться после 8-го. А вернулись с опережением срока – 2 ноября. 3 ноября работы продолжились. Лишение трудового народа жилья — дело святое, карантин на него не распространяется.

Мы уже неоднократно писали о жильцах бывших общежитий. При Союзе одна из систем обеспечения граждан жильём действовала следующим образом — люди сначала получали от предприятия комнату в общежитии, затем квартиру. После того, как Союз был разрушен шайкой бессовестного жулья, люди в общежитиях зависли. Отметим, что по закону «О приватизации жилищного фонда» данные дома должны были перейти в городской жилой фонд, а их жильцы имеют такие же права на жильё, как и люди, получившие в СССР квартиры (ст. 7 закона «О введении в действие жилищного кодекса»), но… Но бессовестное жульё не для того устанавливало капитализм, чтобы защищать интересы обычных граждан.

И бессовестные коммерсанты (если дом не перешёл в собственность города), и городские чиновники (если дом в собственность города перешёл), пытаются лишать этих людей крыши над головой. Куда идти, что делать человеку, лишённому жилья? Хозяев жизни этот вопрос не волнует. У нас ведь не тоталитаризм (когда государство тотально заботилось о всех своих гражданах). У нас капитализм, свобода и демократия!