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Московский листок

Дом нужен, а его жильцы - категорически нет

Опубликовано 04.11.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

жкх жилье закон
Дом нужен, а его жильцы - категорически нет

1 ноября 2021 года команда демонтажников снова появилась в доме 5/1 по улице 50 лет Октября.

Напоминаем, ДГИ (департаменту городского имущества) этот дом нужен, а его жильцы — категорически нет. Дом пытаются зачистить самыми разнообразными способами, включая «ремонт», точнее, приведение дома в заведомо нежилой вид.

1 ноября вроде бы карантинный день, но на вопросы ребята отвечали, что у них контракт. После долгой дискуссии с жильцами незваные гости все таки убрались, однако они твердо обещали вернуться после 8-го. А вернулись с опережением срока – 2 ноября. 3 ноября работы продолжились. Лишение трудового народа жилья — дело святое, карантин на него не распространяется.

Мы уже неоднократно писали о жильцах бывших общежитий. При Союзе одна из систем обеспечения граждан жильём действовала следующим образом — люди сначала получали от предприятия комнату в общежитии, затем квартиру. После того, как Союз был разрушен шайкой бессовестного жулья, люди в общежитиях зависли. Отметим, что по закону «О приватизации жилищного фонда» данные дома должны были перейти в городской жилой фонд, а их жильцы имеют такие же права на жильё, как и люди, получившие в СССР квартиры (ст. 7 закона «О введении в действие жилищного кодекса»), но… Но бессовестное жульё не для того устанавливало капитализм, чтобы защищать интересы обычных граждан.

И бессовестные коммерсанты (если дом не перешёл в собственность города), и городские чиновники (если дом в собственность города перешёл), пытаются лишать этих людей крыши над головой. Куда идти, что делать человеку, лишённому жилья? Хозяев жизни этот вопрос не волнует. У нас ведь не тоталитаризм (когда государство тотально заботилось о всех своих гражданах). У нас капитализм, свобода и демократия!



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Всего комментариев к статье: 2
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столичные коридорки(мкд)
жители написал 04.11.2021 09:12
теория и практика. А как бессовестных коммерсантов (команду демонтажников и некоторых сотрудников ДГИ ) заменить на порядочную робототехнику ?
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(без названия)
не москвич написал 04.11.2021 08:27
Все закономерно, российским властям так "много" людей не нужно, демографическая статистика это подтверждает....
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