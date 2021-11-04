Догматизм и ревизионизм в современных условиях

Ух ты, какой официальный заголовок, подумает иной читатель. А не слишком ли много автор на себя берет. Не слишком! Именно так и никак иначе, и стоит прочитать до конца.

Если брать быка за политэкономические рога, очевидно, что одни крупные заводы не обеспечат полную занятость. Это невозможно в принципе. Поэтому развитие многочисленных местных производств (наподобие МУП) вкупе с кооперативами и индивидуально-трудовой деятельностью и обеспечит большинство рабочих мест. А заодно и будет масштабной войной с бедностью.

Но даже левые активисты запутались в этом отношении. Они продолжают тосковать по числу крупных производств с новообращенным рабочим классом. Мол, про диктатуру пролетариата написано в книжках. Да только сама диктатура может быть диалектически противоположной. Те же крупные производства могут развиваться количественно, а могут качественно. Зачем нужны три новых завода, когда можно модернизировать имеющийся. Но тогда рабочий класс будет не столько многочисленно рыхлым, сколько качественно культурным. Следовательно, остальные рабочие места и должны поглощаться местным производством. Одно дополняет другое.

Ан нет, кое-кому не понятно до сих пор. То есть, российское левое движение можно разделить на четыре основные группы. Все ясно с банальной ностальгией, и это первая часть. Вторая часть состоит из критикующих капитализм, но ничего не предлагающих. Могут быть вариации в процентном отношении между первыми и вторыми, но хрен редьки не слаще. Третья часть предлагает, но лучше бы молчала. Таковая хочет вернуться аж к досталинскому типу диктатуры пролетариата с неравными, непрямыми, необщими и нетайными выборами. И лишь четвертая часть, и автор этих строк в том числе, стоит за диктатуру пролетариата с учетом современных производительных сил. А именно, рабочий класс должен управлять не столько грубым насилием или рыхлым количеством – сколько культурным качеством, и о чем подробнее ниже.

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Честный коммунист объяснит крах Советского Союза не только и не столько субъективизмом предателей, сколько материализмом классовых сил. То есть, крах Союза вызван стагнацией качественного потребления. За хорошими товарами и услугами приходилось гоняться днем и вечером; да и очереди за продуктами унижали донельзя. Разумеется, можно было потерпеть во время индустриализации и войны. И даже во время строительства атомного щита. Но когда подобные проблемы не решались и в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века (а то и ухудшались), то все и посыпалось к чертовой матери. Народ устал от такого перекоса.

ЦРУ, санкции, шпионы, предатели и в таком духе, конечно же, были. Но внутренние проблемы первичны, внешние вторичны. И если читатель считает себя материалистом, он должен посылать дебилов, объясняющих ход истории только происками агентов а-ля Джеймс Бонд, самым зеленым лесом.

Но в том-то и трагедия, что нынешняя левая оппозиция застряла в субъективных и реакционных иллюзиях. Во-первых, некоторые «деятели» продолжают искать всемогущих предателей. Ну как же, простецкие ответы на сложные вопросы всегда на ура. Но даже и остальные, во-вторых, продолжают мечтать о размножении прежних больших заводов. Но это невозможно априори, и тем более в условиях современных производительных сил, и когда один завод может заменить три старых. А вот местная деятельность и создает многочисленные рабочие места с доходами, семьями и детьми. И социализм, разумеется, немыслим без этого.

Следовательно, где сломалось, там и надо чинить. Надо показать ясно и четко, что советская демократия (а это именно культурная ступень диктатуры пролетариата), разовьет социальную и потребительскую сферу до больших величин.

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С одной стороны, надо напомнить, что такое советская демократия. Если совсем коротко, то это придание всем субъектам федерации равного статуса советских республик; выборы руководства общенародной собственностью вплоть до уровня трудовых коллективов (фабзавкомы и советы трудовых коллективов); всемерное развитие районной (муниципальной) собственности; и крепкий статус кооперативной собственности с индивидуально-трудовой деятельностью (или МСП, по нынешней привычке, но без найма рабочей силы). Собственно, о чем и пошла речь с самого начала.

Но головы некоторых читателей, особенно молодых, забиты и единороссовскими бреднями и, с другой стороны. Надо разобраться и здесь. В частности, оные не понимают, что нынешнее так называемое разделение властей – неописуемая чушь! Потому что власть может быть только одна, она же единственная, и подобно свежести рыбы Булгакова. Целая и органичная власть существует хотя бы в виде парламентской или президентской республики. А что уж говорить о Советах.

Ну все же, иной читатель заметит, «разделение властей» вроде бы действует в Западной Европе. Но, во-первых, еще не вечер. И Евросоюз начинает буксовать по причине фактического тоталитаризма. Мол, или законодатели виноваты, или правительство, или Центробанк, и крайнего не найти – и народ водится по кругу до бесконечности. А во-вторых, европейцы выбрали парламентскую республику, которая чуть-чуть, но ближе к Советской власти. А где голая президентская республика типа США или нынешней России - уже близкий конец. Все начинает ссыпаться и по причине коррупции, и по причине безграмотности.

Другое дело, если речь идет о различных функциях внутри единой власти. Но так и надо говорить. И это называется Советской властью тем более, где Верховный Совет, и безо всякого президента, с помощью подчиненных суда и прокуратуры следит за должной работой еще более подчиненного правительства. А сессии самого Совета собираются из большинства неосвобожденных депутатов; и которые могут сменить меньшинство президиума по щелчку пальца; и даже внеочередной сессией с инициативой одной трети депутатов. А если этот механизм усовершенствовать республиканским и производственным самоуправлением выше – красная машина сметет всех врагов. И вот что такое РЕАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ!

Следовательно, не надо шарахаться ни в одну сторону, ни в другую. И капитализм любых мастей – более или менее замаскированный тоталитаризм; и ностальгия по прошлому не поможет делу. А пора подниматься до уровня развитой советской демократии с качественным рабочим классом; и соответственно, с многочисленными и трудолюбивыми местными силами. А раз так, вопрос о местной революционной работе приобретает огромную актуальность.

Теперь еще конкретнее. Допустим для сравнения с идеалом, что за окном советская страна. Но тогда закупки местного Совета, во-первых, будут справедливыми. Советское народовластие предполагает, помимо всего прочего, и императивный мандат, и когда депутат может быть отозван большинством голосов без дополнительных условий. Тогда переизбрать критическую часть Совета можно достаточно быстро, и что уж говорить о всевластии самой депутатской сессии (еще раз, блядский мэр отсутствует в принципе, да и экономия немалая). Но тогда любой монополизм пресекается; и победит тот, кто работает хорошо.

А во-вторых, и главное, советский МУП, подрядные кооперативы и субподрядные индивидуальные предприниматели будут работать весьма эффективно. В наших условиях, и по причине ненужности гастарбайтеров, и по причине роста спроса.

Сам юридический статус МУП с соответствующим трудовым контрактом и социальными отчислениями не позволяет иметь дело с гражданами другой страны. Но последние становятся ненужными и фактически. Если фабзавком позволяет распределять фонд зарплаты честно, тот как поработал, так и заработал. Тогда сам русский мужик будет стремиться работать интенсивно, и чужой труд становится не нужным. Разве что субподряд местного индивидуального специалиста понадобится. Ну так, еще лучше.

Но что также немаловажно, деньги не будут уходить в другие страны, а продолжат крутиться в местном обороте. А это растущий спрос, база для инвестиций и по спирали вверх. Но тогда и рабочие места для подросших детей будут появляться вновь и вновь. Да народ будет носить советских работников на руках только за одно это, а что уж говорить обо всем другом.

Или даже еще конкретнее для пущей доходчивости, и на примере насущной реновации. В том-то и дело, что половина проблемы снимается автоматически при вышеизложенном раскладе. Если помимо более-менее оплачиваемых рабочих мест на крупных производствах, и МУП с кооперативами и индивидуальными предпринимателями встанут на крепкие ноги, - и в производственно-строительной сфере, и агропромышленно-торговой, и жилищно-коммунальной, и в сфере транспорта и услуг, и так далее, - то часть семей с ростом доходов просто-напросто сама обменяется на нужное жилье или купит подходящее. Доплата в рамках соответствующей программы не помешает, но так и все дела.

Но другая половина одиноких пенсионеров, инвалидов, сирот и в таком плане никуда не денется. Но строительные МУП с подрядными кооперативами и индивидуальным субподрядом построят новые дома без откатов, и с приемлемой скоростью и качеством. Да и социальное доверие будет больше, так как МУП не убежит ни за какую границу, и спросить в случае чего судебным производством можно всегда.

Но даже если удастся создать советский муниципалитет и в нынешних условиях (а согласно конституции, разделение властей не местном уровне не обязательно) – это потрясающий шаг вперед все равно. То есть, да пожалуйста, пусть всяческие заошники конкурируют с МУП; но без мэрской коррупционной и монопольной поддержки. Кто убежден в эффективности частной собственности, да на здоровье. Вот и посмотрим, кто чего стоит. Да здравствует равная конкуренция МУП, подрядных кооперативов и субподрядных индивидуальных предпринимателей, с одной стороны – с частными обществами и гастарбайтерами, с другой стороны. Но что-то подсказывает автору, что первые раздавят вторых в равных условиях скорее рано, чем поздно.

Еще раз, если акционер выпендривается со стоимостью реновации, или строит неравноценное жилье (отсюда и закономерная настороженность населения, а то и протест) – тогда все дело перейдет к строительным МУП! И пусть акционерные банды лапу сосут. Ну, а что, граждане-единороссы, вы же кричите о конкуренции со всех экранов - ну так, и получите! А если наложите в штаны с испугу, и побежите давить советский муниципалитет с помощью судов и силовиков – странная какая-то ваша частная собственность. Почему-то может существовать только в условиях монополии и коррупции. Но тогда идеологическая альтернатива в виде советской демократии станет привлекательной тем более. Уже массово и окончательно.

***

Отсюда ностальгия по сталинско-брежневскому Союзу – обыкновенный догматизм. Да, в этаком антураже исторической элегии – но регресс. А уж досталинская диктатура пролетариата, – кто желает, может прочесть конституции до 1936 года с одним рабочим-кандидатом на сотню крестьян и так далее, – это махровый догматизм. Такое невозможно даже технически в условиях современных производительных сил, так как масса крестьян-середняков просто-напросто исчезла, а трудовых коллективов стало в разы больше. А что уж говорить о политическом содержании, и когда бюджетники и агропромышленники пошлют такую узурпацию самым зеленым лесом. И что творится в головах Тюлькиных-Маленцовых-Батовых-Поповых, просто невозможно описать. Паническая крайность абсурда.

Но и другие не лучше. Не впадая в откровенный догматизм, НО И ОТРИЦАЯ СОВЕТСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ, оные склоняются к КПРФ. Мол, капитализм надо улучшить в духе буржуазной демократии; и зюгановцы с компанией топчутся на этой поляне уже тридцать лет. Но это, само собой – ревизионизм. Иного названия просто нет. Это именно тот случай, когда «измы» необходимы. Когда время пришло – надо говорить прямо и четко.

Итого. И времена прежней гигантомании прошли; и путинский тоталитаризм издыхает не по дням, а по часам. Не нужно ни одно, ни второе - а нужна СОВЕТСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ от Верховного Совета страны вплоть до советского района с широчайшей экономической базой, и смотри выше еще раз.

Поэтому надо договориться хотя бы об этом и главном в виде стратегической перспективы. А вот как насчет тактических мероприятий, и от локдауна, инфляции и реновации к революции – подумаем. К примеру, можно начинать с мест и конкретных проблем в духе советизации муниципалитетов, и в духе развития МУП вкупе с созданием кооперативов с поддержкой индивидуального предпринимательства – и для конкуренции с акционерными бандами. А народ любит конкуренцию в свою пользу - и поддержит всемерно. А там и до федеральной победы недалеко. Стоит мутировать одной клетке, весь организм преобразится. Поэтому заголовок абсолютно по делу, и для наведения элементарного порядка в российском левом движении.