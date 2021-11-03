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Московский листок

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $65,63 млрд.

Опубликовано 03.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

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3 Почти 40% россиян верит, что в ближайшие годы их уровень жизни улучшится https://forum-msk.org/material/news/1...

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5 Стоимость новых автомобилей в России вырастет еще на 4-5% до конца года

6 В Крыму взяли с поличным главу города https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Фонтан в виде статуи девушки с зонтиком в Севастополе демонтирован,

8 У Путина горит тундра

9 В Казахстане произошел очередной погром



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