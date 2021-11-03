Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $65,63 млрд. #госдума #социалза #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1. Одновременно с продлением каникул, чтобы сделать уровень смертности приемлемым, в Петербурге пройдут торжества в честь трехсотлетия провозглашения России империей https://forum-msk.org/material/news/1... 2 МВД предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных мероприятий 3 Почти 40% россиян верит, что в ближайшие годы их уровень жизни улучшится https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $65,63 млрд. 5 Стоимость новых автомобилей в России вырастет еще на 4-5% до конца года 6 В Крыму взяли с поличным главу города https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Фонтан в виде статуи девушки с зонтиком в Севастополе демонтирован, 8 У Путина горит тундра 9 В Казахстане произошел очередной погром



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