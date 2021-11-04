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Московский листок

Ушел на второй круг, и связь прервалась...

Опубликовано 04.11.2021 в разделе комментариев 1

авария самолет
Ушел на второй круг, и связь прервалась...

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.

Все находившиеся на борту погибли. Источник РИА Новости в экстренных службах подтвердил, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.

Кроме того, по предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих от компании "Заполярье".

***

Ан-12 старая, надежная машина. Но очень старая - первый полет совершила в 1957 году, производилась до 1972 года. То есть самая новая машина имеет возраст в полвека.

По состоянию на 31 октября 2020 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 243 самолётов Ан-12. Всего в летных происшествиях на нем погибло 1924 человека.

За последние месяцы это далеко не первая авария самолетов в России. Последняя катастрофа - 11 октября, меньше месяца назад разбился L-410, погибли 17 человек. Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность, а я уже говорил, что имеет место системная проблема.

Вот что писал тогда полковник ВВС Виктор Алкснис

"Такой же самолет разбился в сентябре этого года в Иркутской области. Тогда погибло четыре человека. 

Я уже многократно говорил о том, что основная причина самолетопадов, это полный развал российской авиационной отрасли, начиная с конструкторских бюро, заводов производителей самолетов и комплектующих, подготовки квалифицированных летных и инженерно-технических специалистов, авиационного ремонта и эксплуатации. Мы уже не в состоянии проектировать и производить даже легкомоторные самолеты на замену знаменитым Ан-2".

Навряд ли за прошедшие четыре недели что-то изменилось... А поскольку проектом федерального бюджета на 2022 год запланировано значительное сокращение финансирования авиационной отрасли, то положение будет только ухудшаться.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7921 написал 04.11.2021 00:23
у режима карлика на космосе сидит песенник Рогагозин, на пандемии - бухгалтер Голякина, на безопасности - танцор Айфончик?
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