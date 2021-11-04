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Московский листок

Символ Крыма, за который немного стыдно

Опубликовано 04.11.2021 автором в разделе комментариев 0

крым история
Символ Крыма, за который немного стыдно

Посетил вчера "Ласточкино гнездо", то самое, под Ялтой. Лет, наверно, двадцать пять туда не совался или около того - мимо проезжал многажды, а в самом - что там делать?

Все в общем, хорошо, стоит гнездо. Подтверждаю, лично побывавши.

Однако ж, как можно все так обгадить? Даже за три десятилетия...

Во-первых, как в 60-е года провели частичную реконструкцию, так больше по-серьезному ничего не делали. То есть как две трети усадьбы закрыто для посещений и тихо себе разрушается, так и есть. Да, то что мы видим на известных фото, вот это вот, что называют "символом Крыма" - это примерно третья часть самого памятника. Который в большей своей части как пострадал в 1927 году от землетрясения, так пострадамши и остается...

Мне в юности доводилось (спьяну) как-то даже ночевать в недоступной для граждан части. Скажу, построено сто с лишним лет назад было очень добросовестно, столько лет без видимого ремонта - и в общем стоит себе.

Во вторых, в советское время был в этом крошечном замке над морем отличный ресторан крымской кухни - крымские колбаски, тающие во рту, тягучие крымские вина, оставляющие во рту послевкусие, которое, кажется, не выветривается дня три... 

Потом, с приходом перестройки, там забебенили пиццерию. Я в ней уже не был, как-то брезговал.

А теперь вот - музей! Вот сто рублей, чтобы пройти на площадку возле замка и еще сто, чтобы войти в сам замок, где две комнатки. Вот где я раньше выпивал-закусывал, теперь - музей, куда вход только поглазеть. А на что? На пустые стены? Где раньше советские люди питались...

Впервые вижу музей, в котором вообще нет экспозиции, только касса. Ну да, на стене несколько картинок, намалеванных каким-то местным художником в этом году. И дисплей, который вместо экскурсовода рассказыват статью из Википедии, как немецкий барон-промышленник построил эту усадьбу перед самой войной 1914 года, как впопыхах продал ее некой госпоже Рахмановой, уничтожившей весь оргинальный интерьер, как остатки роскоши растащили в Гражданскую и как все обрушилось в 1927 году.

Это музей!

Ну и, понятно, вдоль лестницы от моря к верхотуре - шалманчики с сувенирами, кофе-булочкой, чурчхелой и нищие, собирающие на лечение. Ну и коты. Коты классные, их не обижают, подкармливают - везде коробки "на корм кошкам". Нищим подают хуже. Ну, они и выглядят хуже котов. Стал бы я гладить нищего?

А, забыл - в "музей" обязательно в маске!



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