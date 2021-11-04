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Московский листок

К приезду Путина правительству Севастополя заблокировали Instagram

Опубликовано 04.11.2021 автором в разделе комментариев 1

путин революция народ
К приезду Путина правительству Севастополя заблокировали Instagram

Президент Путин в четверг прилетит в Севастополь,

где посетит мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и встретится с главой региона Михаилом Развожаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вот же, уже раз, наверно, в пятый, как я в Севастополь, так и Путин следом… Нет, мы не договаривались.

Хорошо, что кордоны на въезде в город сняли, а то бы неудобно получилось, вдруг у Путина куаркод просрочен… Наверно, президент при встрече поблагодарит губернатора за это. И за то, что за 3 дня, в рекордные сроки победил эпидемию.

Могут поговорить и об оригинальном прочтении российской конституции. Да мало ли о чем…

Хотел сегодня в центр, но, наверно, снова пикеты будут. И не куаркоды станут проверять. Так что поеду обедать в Бахчисарай – там другой субьект Федерации, и рестораны открыты. А в Севастополе только на вынос.

Хотя Путину, наверно, исключение все же сделают.

 

Роскомнадзор направил компании Facebook требование снять блокировку с официального аккаунта правительства Севастополя в Instagram

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием незамедлительно снять все наложенные ограничения и пояснить причины их введения. В письме отмечается, что данные действия администрации социальной сети Instagram нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — сказано в сообщении.

О блокировке аккаунта правительства Севастополя в Instagram стало известно ранее сегодня.

У меня был опыт взаимодействия с администрацией Севастополя, правда, не в Инстаграме. А в Фейсбуке, и не при нынешнем, а при губернаторе Овсянникове. Который сейчас снят со всех должностей и исключен из партии "Единая Россия" за хамство.

А тогда мне пришлось самому забанить губернатора, и все за то же хамство. Хотя хамил не он лично, а модераторы его страницы в ФБ.

Сейчас губернатор вроде другой, но, подозреваю, принцип ведения страниц не поменялся.

Ну и кто бы говорил о принципах свободного распространения информации…



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ждьдюьюдьюд написал 04.11.2021 10:24
"мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России"????
...о, каг...
очень извиняюсь, - а она что ли кончилась?
...а йа-то низнал.., народишко, значиццо, вымирает по простоте своей душевной - ну, от дурости, ага...
...ах, - горячей фазы гражданской войны 20-х 20-го.., - понятно...
это когда евреи залкинд и бела кун русских, оставшихся на своей родине, расстреливали десятками тысяч, - да?
ну, тут как не попуримить, - всем зубчатым кагалом
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