Цены на молочную продукцию готовятся к взлёту

Минсельхоз предупредил правительство о рисках подорожания молочной продукции. Возможный рост цен в ведомстве связали с удорожанием себестоимости молока и дополнительными издержками производителей на обязательную маркировку молочной продукции, которая начала действовать с 1 сентября.

«С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию»,— говорится в докладе министерства за подписью замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

Ожидаемая величина подорожания не указана. Помимо молочной продукции Минсельхоз докладывал о ценах на сахар, подсолнечное масло, зерновые, хлеб, муку, макароны, мясо, яйца, рыбу и овощи.

Напомним, с 1 сентября молочная отрасль подпала под действие системы цифровой маркировки, оператором которой является Центр развития перспективных технологий. По ее правилам, производители должны наносить на упаковку коды в формате Data Matrix и вносить данные в систему. ЦРПТ создан в 2017 году, 50% центра принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнёров.