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Московский листок

Цены на молочную продукцию готовятся к взлёту

Опубликовано 04.11.2021 в разделе комментариев 3

Цены на молочную продукцию готовятся к взлёту

Минсельхоз предупредил правительство о рисках подорожания молочной продукции. Возможный рост цен в ведомстве связали с удорожанием себестоимости молока и дополнительными издержками производителей на обязательную маркировку молочной продукции, которая начала действовать с 1 сентября.

«С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию»,— говорится в докладе министерства за подписью замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

Ожидаемая величина подорожания не указана. Помимо молочной продукции Минсельхоз докладывал о ценах на сахар, подсолнечное масло, зерновые, хлеб, муку, макароны, мясо, яйца, рыбу и овощи.

Напомним, с 1 сентября молочная отрасль подпала под действие системы цифровой маркировки, оператором которой является Центр развития перспективных технологий. По ее правилам, производители должны наносить на упаковку коды в формате Data Matrix и вносить данные в систему. ЦРПТ создан в 2017 году, 50% центра принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнёров.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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фудшеринг из деревни
жители написал 04.11.2021 11:05
жителям обязательно нужна робототехника для контроля закупок продуктов,товаров,работ и услуг?
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 04.11.2021 10:21
И так все 30 лет буржуинской России: от прорыва к прорыву(ценовому)! Литр молочки по качеству близкой ГОСТам СССР уже от 100, т.е. по покуп.способности "тыща" как трешка СССР! По рыбе и т.д. " тыща" и вовсе стремится к одному рублю! Баня, причем без всяких сеансов,стоила 20 коп.,метро- 5, стрижка- 40, а самое базовое,медицина, жилье, образование и вовсе бесплатно! Так сколько же надо получать сейчас, чтобы жить хотя бы на уровне СССР?!
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(без названия)
кт написал 04.11.2021 10:20
А падать будет только продолжительность жизни "руссиян"...И по другому при этих никогда не будет....
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