Глава Росздравнадзора потребовала найти врачей-вредителей

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова поручила руководителям территориальных органов ведомства выявлять выступающих против вакцинации и распространяющих о ней фейки врачей и жаловаться на них в прокуратуру и Следственный комитет.

«В случае выявления граждан, в особенности медицинских работников, принимающих участие в антипрививочной кампании и активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ, информацию о них и их деятельности направлять в прокуратуру и следственные органы субъекта РФ», – говорится в документе.

Правильно, прокуратура и суд лучше знают, какая медицинская информация правильная, а какая фейковая… А врачам-то откуда знать?