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Московский листок

Глава Росздравнадзора потребовала найти врачей-вредителей

Опубликовано 04.11.2021 в разделе комментариев 2

медицина тюрьма эпидемия вирус
Глава Росздравнадзора потребовала найти врачей-вредителей

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова поручила руководителям территориальных органов ведомства выявлять выступающих против вакцинации и распространяющих о ней фейки врачей и жаловаться на них в прокуратуру и Следственный комитет.

«В случае выявления граждан, в особенности медицинских работников, принимающих участие в антипрививочной кампании и активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ, информацию о них и их деятельности направлять в прокуратуру и следственные органы субъекта РФ», – говорится в документе.

Правильно, прокуратура и суд лучше знают, какая медицинская информация правильная, а какая фейковая… А врачам-то откуда знать?

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ср написал 04.11.2021 10:53
У мадам Поповой, похоже, ковидобесие перешло в клиническую фазу. Вирусологи ей уже не помогут, нужны врачи другой специализации...
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(без названия)
85 написал 04.11.2021 10:24
"выявления граждан, в особенности медицинских работников" В 37-ом подобной деятельностью занимались другие "органы". "Дело врачей-вредителей" римейк?! Куда смотрит президент?! А у нас его не стало, он передал все полномочия регионам и обнулился совсем. Долой фашизм!
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