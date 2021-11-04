Украинцы жалуются на Южноукраинск

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что к нему поступают жалобы от украинцев на названия городов и населенных пунктов, которые носят русскоязычный характер.

По его словам, в том числе речь идет о городах Южноукраинск и Первомайск Николаевской области и многих других населенных пунктах.

Какая счастливая страна Украина! Нет у ее граждан большей заботы, чем писать уполномоченному по защите языка (интересно, от кого?) о том, как переименовать Южноукраинск!

Первомайск само собой – какой может быть День международной солидарности трудящихся на Украине?

Коммунистические и рабочие партии высказались за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий в мире

3 ноября состоялась международная онлайн-конференция «Нарастание угрозы распространения и применения биологического оружия и необходимость создания международного движения в поддержку его запрета и ликвидации лабораторий», в которой приняли участие 18 коммунистических, рабочих и социалистических партий из Грузии, Латвии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Греции, Турции, Филиппин, Пакистана, Италии, Венгрии, Норвегии и России, а также еще несколько партий, в том числе из Франции, поддержали письменными приветствиями.

Участники дискуссии пришли к выводу о необходимости наращивания борьбы против империалистических угроз, в том числе и за ликвидацию военных биологических объектов Пентагона на постсоветском пространстве и во всём мире.

Когда за одним столом сидят представитель Украины и России, Армении и Азербайджана, Греции и Турции, это внушает оптимизм – в левом движении империалистические конфликты не разделяют, а объединяют.