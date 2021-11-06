Дольщик-бомж. Или день национального единства вписавшихся и не вписавшихся в рынок.

День 3-го ноября 2021 года (преддверие праздника национального единства) Василий Евтенко начал с пикета, перед краснодарской администрацией. Вышел с плакатом: «ЖК «Радуга», Краснодар. 7 лет ждём квартиры. 7 лет бомжи! 7 лет пустых обещаний власти!»

Как и следовало ожидать — никакого национального единства с обворованным администрация не проявила. Вышла какая-то сотрудница, взяла обращение, сказала пару дежурных фраз и ушла обратно. Евтенко остался, как и раньше, на улице. Впрочем, этого и следовало ожидать. Никакого общего национального единства у тех, кто в рынок вписался, и у тех, кто в рынок не вписался, быть не может. Впрочем, в истории Евтенко не всё так черно, есть и положительные моменты. «Хорошо, что у нас в краю сильных морозов нет, а то бы я уже умер», - описывает их Евтенко.

Напоминаем, бывший детдомовец В. Евтенко, как и ещё 1000 человек, был обманут застройщиками ЖК «Радуга». Попытался переселиться из очень неблагополучного дома в очень неблагополучном районе в спокойное место поближе к центру, в итоге потерял всё. Стал бомжом, причем, не только по документам, но и по факту. Постоянную работу Василию из-за утраты прописки тоже сохранить не удалось. Чем живёт сейчас?

«Подработки в церкви, подработки в деревне у дедушек и бабушек, просрочка из «Магнита». Ночёвки на чердаках и в подвалах, иногда в деревне», - рассказывает В. Евтенко. Ещё одна его «работа» — постоянные одиночные пикеты. Тема? Естественно, украденное жильё. Отметим, что застройщиков посадили. Коновалову и Зуйкову дали по 5 лет лишения свободы, Кривуле — 4,5 года, а Валерию Кулаге (вплоть до 2017 года считался стопроцентным собственником ООО «Радуга») - 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. По чисто субъективному мнению автора в том, что атлантам, обокравшим на стоимость жилья более тысячи человек, дали меньше, чем можно получить за крупную кражу из магазина, нет ничего удивительного.

Это закон капитализма. Когда ты воруешь у того, кто намного богаче тебя – это непростительно и сурово наказуемо. Когда богатые воруют у тех, кто беднее, это простительно и наказуемо только в случае слишком большого скандала. Да и то по минимуму. И эти ребятки, скорее всего, по УДО выйдут. Это капитализм. Живём мы так.

Отметим, что в ответ на многочисленные просьбы Евтенко, а также публикации в СМИ (опять же о Евтенко) краснодарская администрация снизошла к его беде. 3 сентября 2021 г. ему предложили временное жильё (на два года по договору безвозмездного пользования). Приехав по указанному адресу Евтенко обнаружил, что в данном жилье не было света (отключены за долги порядка 100 тысяч рэ, сделанные предыдущим хозяином), не было вентиляции на кухне (отверстие заросло чёрной плесенью), кухонной плиты тоже не было, зато было много засохшей крови на полу. Как рассказали соседи, предыдущий хозяин умер от открытой формы туберкулёза. В итоге Евтенко был вынужден отклонить «благотворительность» администрации.

Что тут ещё можно сказать? К предыдущим статьям на эту тему, были комментарии читателей, что Евтенко сам виноват в своих проблемах. И ему не нужно было бросаться в авантюры, пытаясь улучшить свое жилищное положение.

Совершенно верно. Не нужно бросаться в авантюры. Не нужно играть с ворами в их любимые игры - ни в карты, ни в ипотеку, ни в долевое строительство жилья, ни в кредиты, ни в рыночную экономику! Статья собственно - как раз об этом!