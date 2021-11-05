А был ли в СССР дефицит продуктов питания?

Несмотря на то, что неудержимый рост цен обостряет социально-экономическую ситуацию в РФ, капиталисты с маниакальным упорством противятся замораживанию цен хотя бы на товары первой необходимости и хотя бы до следующего урожая. Дескать, если заморозить цены, то полки магазинов опустеют, возникнет дефицит продуктов питания, как в СССР.

Что сказать по этому поводу?

Да, во многих городах СССР на полках магазинов не всегда можно было увидеть, в основном, мясоколбасные и молочные продукты. С этим ни один советский человек не спорит. Но уже самый факт, что в то время как полки магазинов были пусты, а холодильники у всех были забиты мясными и молочными продуктами, что приезжающие в Москву (и в другие крупные города) из областей за продуктами питания, никогда не уезжали с пустыми руками, однозначно доказывает, что в СССР не было дефицита продуктов питания.

Но, пожалуй, могут возразить: СССР импортировал продукты питания. Да, СССР, как и всякая другая страна, ввозил продукты питания из-за рубежа. И что? Те продукты питания, которые не удавалось производить своими силам вполне в достаточном количестве для обеспечения потребностей всех членов общества, СССР покупал на мировом рынке. Важно не это. Это обычная практика в мировой торговле, даже закон мировой торговли. Важно то, что в СССР не было абсолютного дефицита продуктов, как это пытаются представить капиталисты и их цепные псы – буржуазные социологи.

Вопрос не в том, что на прилавках магазинов не было продуктов питания. Вопрос в том, почему при наличии продуктов в достаточном количестве они доходили до потребителя не прямо, не через государственную торговлю, а из под прилавка, через колхозные рынки, потребкооперацию и т.д., где цены были выше государственных? И почему они не доставлялись потребителю в торговые точки по месту его жительства, а отправлялись в торговые сети крупных городов?

Ответ на эти вопросы простой.

СССР возник не из воздуха, из ничего. СССР возник из капитализма и в борьбе с капитализмом. Не добитая до конца буржуазия делала всё возможное, чтобы вернуть себе политическую власть, реставрировать капитализм. Начиная с победы Великой Октябрьской социалистической революции и до последнего дня существования СССР, буржуазия внедряла во все партийные и советские органы свою агентуру, которая сознательно дезорганизовывала всю хозяйственную жизнь СССР и, в первую очередь, его снабженческую и торговую сети.

Здесь, однако, во избежания возможного недоразумения, я должен сказать, что под буржуазией и её агентурой я имею ввиду не только недобитые в буквальном смысле остатки дореволюционной буржуазии, а буржуазную психологию (частнособственнический инстинкт), которая господствует вот уже более 4-6 тысяч лет и которая не может исчезнуть в короткие сроки (в несколько десятков лет). Для этого требуются несколько поколений социалистически организованных людей, которые должны пережить длительную классовую борьбу с буржуазией и несколько международных войн не только для того, что ликвидировать капиталистические производственные отношения, но и для того, чтобы изменить самих себя и сделать себя способными к социалистическим производственным отношениям, к политическому господству в обществе – Диктатуре пролетариата.

Что на протяжении всей семидесятилетней истории Великого Октября в СССР действовала агентура буржуазии, это стало очевидным во время перестройки, когда буржуазия фактически захватила власть в КПСС и в правительстве СССР; никто из здравомыслящих людей не поверит в то, что буржуазия в одночасье оказалась во главе СССР. Под предлогом развития социализма, легализовавшаяся буржуазия приняла поправки в Конституцию СССР, которые фактически реставрировали капитализм в СССР. На основе этих поправок был принят важнейший для реставрации капитализма закон – Закон о Кооперации, который допускал наёмный труд, отказ от государственного планирования цен и самостоятельное определение производственной и денежной политики кооператива самим кооператором.

Наёмный труд фактически восстанавливал капиталистические производственные отношения, т.е. прибавочная стоимость, которую создавал рабочий, теперь шла не социалистическому государству, а полностью присваивалась новоявленным кооператором, который, по сути, был капиталистом. Отказ от государственного планирования цен фактически означал установление цен рынком, где цена устанавливается не на основе стоимости товара, а путём субъективной оценки стоимости товара самим продавцом. Наконец, кооператор-капиталист устанавливал зарплату не на основе количества и качества труда, а на основе стоимости товара рабочей силы, которая неумолимо сводится к цене средств существования, необходимых для поддержания жизни рабочего: еда, одежда, транспорт на работу и квартплата. Это обнаружилось немного позднее, в 90-х годах; в эти годы зарплату вообще не платили не только рабочим, но и даже милиционерам и военным месяцами.

С другой стороны, во всех государственных организациях материальные и денежные средства были отданы в руки директоров предприятий, вследствие чего они стали фактическими собственниками предприятий, которые уже, по своему, личному усмотрению определяли всю производственную и денежную политику предприятия. Это давало возможность директорам государственных предприятий, во-первых, создавать наряду с государственными предприятиями свои собственные кооперативы (частные предприятия) за счёт государственных материальных и денежных средств. Во-вторых, самим определять распределение государственных и денежных средств на производственные нужды и выплату зарплаты. В результате всего этого на руках у населения оказалось больше денег, чем требовалось для нормального хода товарно-денежного обращения; цены ещё сохранялись государственные, а зарплата и другие денежные выплаты резко росли. Возник дисбаланс между товарной и денежной массой, вследствие чего полки магазинов стали стремительно опустошаться.

Короче говоря, СССР ещё не приказал долго жить, а эксплуатация рабочего класса шла полным ходом. Во-первых, рабочий день в кооперативах и государственных предприятиях был удлинён и резко интенсифицирован; вследствие этого часть рабочих стала излишней; возникла безработица. Во-вторых, вследствие отмены государственного планирования цен, резко подскочили цены на товары первой необходимости. В третьих капиталистические страны резко ограничили поставки продуктов питания в СССР. В результате этих совместных действий внутренней и внешней буржуазии возник абсолютный дефицит товаров в СССР.

История дефицита в СССР есть история борьбы буржуазии за ликвидацию СССР.

Дефицит, абсолютный дефицит, продуктов возникает только тогда, когда производство не поспевает за потребностями людей. Это возможно либо при примитивных орудиях труда (как в первобытные, рабовладельческие и феодальные века), либо во время неурожая, либо во время природных стихий, либо во время исторических катастроф, вроде войн, нашествии варваров. Но с появлением капитализма, когда орудия труда совершенствуются настолько, что оказывается возможным производить продукты питания в неограниченных объёмах, дефицит продуктов питания возможен только искусственно. Это неизбежно при капиталистическом способе производства, т.е. при таком производстве, когда целью производства является не сам продукт, а его стоимость, деньги, абстрактное богатство. Ни при рабстве, ни при феодализме ни одному человеку и в голову не могло придти искусственно создавать дефицит продуктов питания.

В настоящее время капитализм настолько развил производство, что опираясь на него можно было бы накормить, обуть, одеть, обеспечить жильём, – словом, удовлетворить основные потребности 10-15 миллиардов людей. Между тем сотни миллионов людей в буквальном смысле не доедают, ютятся в лачугах, влачат жалкое существование. Почему? Просто потому, что общественное производство находится в руках не всего общества, а в руках кучки капиталистов, единственный смысл жизни которых состоит в том, чтобы жить и обогащаться за счёт чужого труда.

Было бы ошибкой думать, что, в условиях капитализм, можно заморозить цены, остановить рост цен. Это привело бы к гибели капиталистического способа производства, а следовательно, и к гибели капиталистического общества. Капиталистическое производство основано на том, что оно начинается с купли земли, средств труда и рабочей силы. Далее, капиталистическое производство, как и всякое другое производство, есть в то же время воспроизводство в расширенном масштабе; это объясняется тем, что постоянно растёт численность людей на планете и непрерывно растут их потребности. А это фактически означает, что для осуществления капиталистического воспроизводства постоянно требуется всё большее и большее количество денег. А так как в условиях капитализма просто невозможно продать всю товарную массу, то капиталисту приходиться увеличивать количество денег постоянным повышением товарных цен путём сокращения производства товаров; что цена и масса товара находятся в обратном отношении, это видно и без марксовых очков.

И таков порочный круг, в котором вращается капиталистическое общество. Единственный выход из этого безумия капиталистического общества, это замена капиталистического способа производства социалистическим, т.е. ликвидация частной и установление общественной собственности на землю, средства производства и банки.

Иного не дано.