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Московский листок

Цены на молочную продукцию готовятся к взлёту

Опубликовано 04.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

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5 Подсчет доходов россиян поменяют второй раз за два года

6 Подорожание топлива на российских АЗС находится в рамках инфляции,

7 Украинцы жалуются на Южноукраинск

8 Коммунистические и рабочие партии высказались за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий в мире

9 Роскомнадзор направил компании Facebook требование снять блокировку с официального аккаунта правительства Севастополя в Instagram



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Цены на молочную продукцию готовятся к взлёту
Цены на молочную продукцию готовятся к взлёту
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