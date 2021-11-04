Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Президент Путин в четверг прилетит в Севастополь, https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Очередная авиакатастрофа в российском небе https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Цены на молочную продукцию готовятся к взлёту https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Глава Росздравнадзора потребовала найти врачей-вредителей https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Подсчет доходов россиян поменяют второй раз за два года
6 Подорожание топлива на российских АЗС находится в рамках инфляции,
7 Украинцы жалуются на Южноукраинск
8 Коммунистические и рабочие партии высказались за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий в мире
9 Роскомнадзор направил компании Facebook требование снять блокировку с официального аккаунта правительства Севастополя в Instagram
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