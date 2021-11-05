Путин опять выскзался про примирение коммунистов и фашистов

Вчера возле мемориала в честь окончания Гражданской войны, что в Севастополе Путин выступил с речью, обращенной бог знает, к кому.

«Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас», — сказал Путин.

А вот мне - непонятно. Какие у нас общие ценности? Особенно "главные и основные"?

У меня с олиграхами из списка "Форбс" очень мало общего, примерно как с марсианами. Рабочий из Бангладешь или репортер из Италии мне куда ближе и понятней, чем Усманов или Абрамович.

И потом, зачем вообще возвели в апреле этого года памятник примирению в войне, которая закончилась 101 год назад? Все умерли, и красные и белые, ни одного не сталось. И их дети уже умерли, а внуки уже очень пожилые люди. Вот мама моя, внучка погибших в Гражданской войне. Она их даже не видела никогда, дедов своих. С кем ей примиряться? Ей 85 лет и она ни с кем не воюет.

Хотя установить такой монумент между фешенебельными виллами и руинами советского оборонного завода - это надо было удумать такой символизм...

Реальное примирение произошло еще в конце Отечественной войны, когда была проведена реальная амнистия и СССР закрыл вопрос.

А вот с примирением идей, красной и белой, дело обстоит иначе. Это Путину, для котого идеология - пустой звук, и он предлагал как-то считать "идеологией" патриотизм, все одно.

Как можно примирить марксизм-ленинизм и "русское национальное патриотическое движение, основанное на приоритете частной собственности и рыночных отношений"? Как примирить лёд с кипятком?

Идеолог "белого движения" Ильин прямо характеризовал его как «рыцарственное движение» во всём его мировом объёме, включая итальянский фашизм. Ну и восхищался Гитлером, понятно. А Путин - восхищался Ильиным...

Участник белого движения, а впоследствии — его исследователь — генерал А. А. фон Лампе свидетельствовал, что «Белые не сумели или не смогли быть фашистами, которые с первого момента своего бытия стали бороться методами своего противника! И, быть может, именно неудачный опыт белых и научил впоследствии фашистов?»

В 1931 году в Харбине в среде белой эмиграции образовалась Российская фашистская партия.

С началом Великой Отечественной войны белая эмиграция в значительной своей части примкнула к Гитлеру.

Историк Игорь Пыхалов приводит слова Константина Сахарова, полковника царской армии, получившего звание генерал-лейтенанта и орден Св. Георгия 3-й степени от Колчака: "Белое движение было даже не предтечей фашизма, а чистым проявлением его. Действительно, если пристально вглядеться в стимулы, двигавшие белыми, то в них выступает всё то же, что создаёт фашизм в других странах. И не только создаёт самый фашизм, но и делает его желанным для всех, даёт ему стальную силу и крепкую прочную опору, обеспечивает успех".

Это верно, фашизм и его разновидность - германский нацизм были патриотическими движениями, даже очень патриотическими, слишком даже. Но этого явно не достаточно, чтобы примирить фашизм и нацизм с коммунизмом. И, кажется, после Нюрнберга таких попыток не производилось.

Путин и его безмозглые советники этого не понимают. Ну да и бог с ними...

А.Б.