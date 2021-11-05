О бюджете перекачивания денег в карманы олигархов #социалза #кпрф #мосгордума Екатерина Енгалычава озвучивает позицию оппозиционных депутатов Мосгордумы по отношению к бюджету Москвы, который нельзя принимать в нынешнем виде. #Мосгордума, #СоциалЗа, #КПРФ,



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