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Московский листок

О бюджете перекачивания денег в карманы олигархов

Опубликовано 05.11.2021 в разделе комментариев 1

#социалза #кпрф #мосгордума

Екатерина Енгалычава озвучивает позицию оппозиционных депутатов Мосгордумы по отношению к бюджету Москвы, который нельзя принимать в нынешнем виде.

#Мосгордума, #СоциалЗа, #КПРФ,



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7923 написал 05.11.2021 07:53
Катенька, бюджет перекачивают в плитку?
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