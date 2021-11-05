Екатерина Енгалычава озвучивает позицию оппозиционных депутатов Мосгордумы по отношению к бюджету Москвы, который нельзя принимать в нынешнем виде.
#Мосгордума, #СоциалЗа, #КПРФ,
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
#социалза #кпрф #мосгордума
О бюджете перекачивания денег в карманы олигархов
Екатерина Енгалычава озвучивает позицию оппозиционных депутатов Мосгордумы по отношению к бюджету Москвы, который нельзя принимать в нынешнем виде.
#Мосгордума, #СоциалЗа, #КПРФ,
Всего комментариев к статье: 1Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
стоик7923 написал 05.11.2021 07:53