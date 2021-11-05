В Москве полиция задержала более 20 человек, собравшихся участвовать в "Русском марше"

Полиция в Москве в четверг задержала более 20 человек перед "Русским маршем", который планировалось провести в центре города.
Задержания проходили на станциях метро "Пушкинская" и "Октябрьское поле". Усиленные патрули полиции также были размещены около выходов из метро и на метро "Баррикадная", где, предположительно, должны были собраться участники марша.
"ОВД-Инфо" (проект признан в России "СМИ-иноагентом") сообщает, что к 19 часам в Москве было 25 задержанных. Среди них есть несовершеннолетние. Неясно, все ли они собирались принять участие в марше.
Среди задержанных были корреспонденты РБК, Associated Press и "Известий".
Традиционная акция националистов не была согласована с властями. В Москве сейчас запрещены публичные мероприятия. Само уличное шествие в конце концов не состоялось.
Но когда власти задержали 20 человек, из которых существенная часть журналисты, можно ли обвинять в МАССОВОМ мероприятии? Одна татарка два шеренга становись!?
Хотя суду обыкновенно на логику наплевать.
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