В Москве полиция задержала более 20 человек, собравшихся участвовать в "Русском марше"

Полиция в Москве в четверг задержала более 20 человек перед "Русским маршем", который планировалось провести в центре города.

Задержания проходили на станциях метро "Пушкинская" и "Октябрьское поле". Усиленные патрули полиции также были размещены около выходов из метро и на метро "Баррикадная", где, предположительно, должны были собраться участники марша.

"ОВД-Инфо" (проект признан в России "СМИ-иноагентом") сообщает, что к 19 часам в Москве было 25 задержанных. Среди них есть несовершеннолетние. Неясно, все ли они собирались принять участие в марше.

Среди задержанных были корреспонденты РБК, Associated Press и "Известий".

Традиционная акция националистов не была согласована с властями. В Москве сейчас запрещены публичные мероприятия. Само уличное шествие в конце концов не состоялось.

Но когда власти задержали 20 человек, из которых существенная часть журналисты, можно ли обвинять в МАССОВОМ мероприятии? Одна татарка два шеренга становись!?

Хотя суду обыкновенно на логику наплевать.