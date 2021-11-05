Лукашенко нечаянно почти признал Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу российского государства Владимира Путина пригласить его в Крым.

По словам Андрея Савиных, члена Палаты представителей Белоруссии, эта просьба фактически означает признание Крыма российским.

Андрей Савиных, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Минск уже давно считает Крым российской территорией, однако до сих пор это не принимало официального формата для российского медийного пространства.

А Путин с собой Лукашенко не взял, упустил момент, можно сказать.

Сразу вспоминается анекдот про депутата Кнессета Рабиновича, которому английская королева разрешила сидеть на заседаниях без пиджака. Во время визита в Британию она будто бы сказала Рабиновичу, который снял пиджак: "Вот у себя в Кнессете будете в таком виде сидеть!"

А.Б.