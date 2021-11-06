Немного понимания ситуации и мужества

В городе Облучье Еврейской автономной области коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 27 человек, отказался делать прививки против COVID-19 и написал заявление об увольнении. То, что написал – правильно («написанное пером, не вырубишь топором»), а вот то, что это заявление об увольнении, – не правильно!

Оно понятно, что для защиты своих прав в фашистской России нужны суды, а их-то как раз и нет. Ведь в России сегодня нет судей – в России вместо тех, кого по смыслу можно было бы назвать судьями, банда уголовных преступников, поступающих не как велит закон, а как требуют назначившие их в должность судей паханы. Напомню, что в Москве все эти «судьи» при помощи фальшивых постановлений о привлечении переводчиков украли для подбиравших их в должности судей руководителей судебного департамента Москвы Липезина и Лопатиной – своих паханов - только за один 2014 год более 300 миллионов рублей, и все остались безнаказанными. Можно ли называть таких уголовников судьями?

Нынешние судьи – это не инструмент защиты конституционных прав, это говно, но если нет никакого иного инструмента, то придётся пробовать использовать говно в качестве инструмента. Нет, оно понятно, как всё будет с говном вместо судей, но если сидеть сложа руки, то это будет ещё понятнее.

1.

Итак, вас на работе хозяин, начальник или какой иной «менеджер» насилует сделать прививку или написать отказ от неё, после чего он вас отстранит от работы без сохранения зарплаты.

Взгляните на свои отношения с начальством со стороны.

Возможно у вас есть коллективный трудовой договор с начальником, возможно вы даже бумагу с текстом такого договора видели когда-то, но в любом случае раз вы работаете и получаете зарплату, то между вами установлены договорные отношения, а именно: вы исполняете то, что установлено вашими должностными обязанностями, а начальник (тот, кто принял вас на работу) за это платит.

Но при приёме на работу в ваши обязанности не входило уродовать своё здоровье инъекцией «шмурдяков» по приказу начальника, и делать это бесплатно. То есть его приказ «прививаться или он не будет вам платить зарплату», - это новое в ваших отношениях. И не важно, что ему кто-то приказал (приказать ему это никто не может, но об этом ниже), поскольку вы в вашей работе никого, кроме него знать не обязаны. Посему вы на это его требование можете согласиться, если он исполнит ваши ответные требования.

Откройте Word и наберите

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

«Начальник» «такого-то учреждения», Ф.И.О., с одной стороны, и «вы» Ф.И.О., с другой стороны, заключили соглашение, что «вы» под угрозой начальника лишить вас зарплаты сделаете прививку против COVID-19, а начальник в случае ухудшения вашего здоровья заплатит вам:

- 1 миллион рублей, если вы заболеете COVID-19 после прививки;

- 10 миллионов рублей, если болезнь приведёт вас в больницу;

- 100 миллионов рублей вашим родственникам, если вы умрёте.

Подпись начальника Ваша подпись, дата».

(Полагаю, что суммы весьма умеренные (речь ведь о здоровье идёт), хотя, конечно, торг уместен. Вам могут мозги пудрить тем, что государство типа установило компенсации «давшим дуба» от прививок, ну так ведь это компенсация тем умным, кто сам согласился привиться. А вы не согласны, вам здоровье дороже).

Выведите это соглашение в двух экземплярах, и передайте его на подпись начальнику.

Этим соглашением вы нейтрализуете требование к вам начальника написать отказ от прививки – вы не отказываетесь её делать, и у него не будет оснований отстранять вас от работы и лишать зарплаты.

Начальник не подпишет, можно не сомневаться. Этим самым он откажется оплачивать вам исполнение тех обязанностей, которые он от вас требует, но которые ранее не были предусмотрены вашим трудовым договором.

У вас будет два пути.

Первый путь – сдаться.

Второй: не делать прививку, согласиться с отстранением от работы, но после момента невыплаты вам полагающейся зарплаты обратиться в суд с требованием к начальнику выплатить вам зарплату на том основании, что вы его приказ – не являться на работу – исполнили, а он платить отказывается. А что касается прививки, то вы и её согласны были сделать, но начальник сам отказался заключить вами соглашение об этих дополнительных обязанностях.

Не вы, а он виноват!

2. Начальник в суде будет тупить, прикидываться дебилом, который «ничего не мог», кроме того, что вот только отстранить от работы без выплаты зарплаты! Мог! Тем более – за его зарплату!

Согласно статье 29 федерального конституционного закона от 30.05.2001 №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»: «2. Лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, предоставляются жилые помещения, возмещается причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и предоставляется необходимая помощь на условиях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации».

Статья 9 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установила:

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право:

- принимать участие в разработке федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Какого чёрта он, ваш начальник, участвуя в разработке мероприятий местного самоуправления по поголовной вакцинации, согласился с нею? Его не пригласили? А какое они имели право не пригласить? А какое он имел право ушами хлопать за свою зарплату и не возмущаться тем, что его не пригласили?

Далее указанная статья установила:

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право:

- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу вследствие нарушения гражданами, другими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

Порядок возмещения затрат, установленный Российской Федерацией, - это заключение договора на исполнение работ и возмещение затрат. Пусть ваш начальник идёт к тем, кто заставляет его требовать ото всех носить маски, заставляет требовать куаркоды и заставляет вакцинировать сотрудников (чего он, вообще-то, не имеет права делать https://www.youtube.com/watch?v=X_KCQghUK0I), и пусть ваш начальник заключает с ними соглашение на исполнение всех этих требований с компенсацией всех видов убытков от исполнения этих требований. И если властные дебилы соглашение об этом не заключат, то начальник получит право не исполнять никакие их требования, а придут штрафы, то регрессным иском перекладывать их на тех, кто не согласился заключать соглашения на компенсацию вреда «при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Пусть начальники дурачками не прикидываются, а идут к властным тупым уродам и исполняют там свои обязанности перед вами – заключают с ними договор на компенсацию убытков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Ещё нюанс. Вы привились и у вас или вашего родственника наступили тяжёлые последствия.

Тогда выберите себе ответчиком любого болтуна, призывавшего прививаться. Можно и Собянина, или Жириновского, но тут дело в том, что вам потребуется адвокат, если вы захотите обратиться к ним, как государственным деятелям, но ведь к ним можно обратиться и как к просто гражданам. Кроме того, есть масса говорящих по телевизору голов, начиная от «доктора Мясникова», Рошаля, кончая Киселёвым и прочими болтунами. Исковое заявление к ним будет попроще и может быть типовым.

И в своём исковом заявлении для начала (для начала!) просите суд признать их виновными в вашем несчастье, поскольку вы «поверили» им. Они же хотели, чтобы вы им поверили, вот вы, переболевший, или ваш умерший родственник им и поверили. Поверили, сделали прививку, а оно вон оно как!

В исковом заявлении необходимо утверждать, что ответчик знал, что прививка липовая и не испытана, знал, что вакцинация приводит к росту заболеваний и смертей. И т.д. и т.п. о чём и я, и многие пишут, но СМИ эти факты замалчивают. И такими заявлениями сделать суд трибуной, на которой обвинять этих активных болтунов фактически в организации убийства.

Были бы суды хотя бы как в Испании или Португалии, то весь этот преступный идиотизм с вакцинацией был бы решён, но судов в России, повторю, нет.

Тем не менее, надо пробовать использовать то, что есть.

P.S. Хотелось бы, чтобы нашлись читатели, которые знают, как донести текст или смысл этой статьи до симпатичных мне сотрудников станции «Скорой помощи» в городе Облучье Еврейской автономной области. Буду благодарен.