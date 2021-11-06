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Московский листок

На Украине отключено более половины энергоблоков на тепловых электростанциях

Опубликовано 06.11.2021 в разделе комментариев 2

украина война киев зеленский
На Украине отключено более половины энергоблоков на тепловых электростанциях

На Украине сейчас не работает более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала «Наш»: «У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует», — заявил Крулько. 

Депутат пояснил, что половина энергоблоков не работает из-за недостатка топлива. «То есть они готовы, но не функционируют», — добавил он.

***

То, что на Украине не могут решить вопрос с поставками угля для электростанций - это, конечно, проблема укаринского руководства.

А вот то, что при остановке более, чем половины энергоблоков ТЭС возрастет, и уже возросла нагрузка на АЭС - это очевидность, которая не может оставить в покое всех, кому дсотанется в случае аварии. Техническое состояние украинских АЭС проблемное, вероятность аварий - повышенная.

А так, конечно, что нам за дело?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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А как же раньше было?
...... написал 06.11.2021 01:20
При царе-батюшке не было ни ТЭС, ни АЭС, ни лампочки Ильича - а только дрова и свечи.
И ничего, жили хохлы, и плодились лучше, чем сейчас...
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(без названия)
стоик7923 написал 06.11.2021 01:07
людей коренных народов больше волнует почему созданы условия, при которых коренные народы вымирают последние десятилетия?
почему прокуратура не проведет проверку этого факта на предмет установления виновных лиц , создавших условия для массового вымирания народов России?
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