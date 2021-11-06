С кем нас призывают примиряться?

4 ноября, в день так называемого «народного единства», Владимир Путин выступил у памятника в Севастополе, посвящённого «примирению красных и белых», и призвал к примирению сторон гражданской войны 1918—1922 годов. Он заявил: «Крымская земля... будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости». Но позвольте, ведь с 1990-х годов на территории бывшего СССР тоже идёт война бывших граждан одной страны, как и в 1918—1922 годах. Покажите тогда живой пример примирения, примиритесь с бывшими согражданами по СССР — Саакашвили, Порошенко... с которыми вы состояли в конфликте, и разумеется, всеми теми, кто их поддерживает. По-братски облобызайтесь с ними и примиритесь нелицемерно. Лучше всего сделать это в Крыму, в том самом Севастополе. «Ведь крымская земля...» и т.д. Что, не можете? Ах, скажите пожалуйста, какая неприятность. Естественно, давать советы по поводу событий столетней давности куда как легче!

Но с кем вы призываете примириться граждан России? Вот, например, что писал видный деятель белого движения, белогвардейский генерал Константин Вячеславович Сахаров (1881—1941), извиняюсь за длинную цитату:

«Белое движение в самой сущности своей явилось первым проявлением фашизма. Той волны народных масс, которая все выше вздымает свой вал; и в которой человечество готово уже видеть единственное средство от общего паралича государственной власти, знаменующего наше время, начало двадцатого века.

Белое движение было даже не предтечей фашизма, а чистым проявлением его. Действительно, если пристально вглядеться в стимулы, двигавшие белыми, то в них выступает все то же, что создает фашизм в других странах. И не только создает самый фашизм, но и делает его желанным для всех, дает ему стальную силу и крепкую прочную опору, обеспечивает успех.

Невольно может возникнуть вопрос: почему же тогда неудача белого движения, даже разгром его? Ведь фашизм идёт всюду верными шагами к победе — для торжества права, правды и справедливости? Ответ на это лежит в том, что, во-первых, русский фашизм, белое движение было лишь первым робким опытом его; во-вторых же, этот первый опыт проходил в неимоверно трудных условиях, в которых и явилось много причин его временного крушения. Частью эти причины открыты, по возможности, в предыдущих главах; но все их выяснит и выскажет только исследователь из будущего поколения.

Теперь же можно сказать безошибочно следующее: необходимое условие успеха фашизма, неотделимая от него сущность его — это диктатура. И вот, к несчастью, ни одно белое народное движение, как и все вместе взятые, не смогло дать диктатора. Не нашлось такой воли и души одного человека, который всё подчинил бы себе, а себя самого подчинил бы целиком этой великой идее — служению всему народу путем проявления непререкаемого, безусловного закона, воплощённого в нём одном. Вся та масса больших патриотов, белых офицеров и солдат, отдельные крупные вожди и деятели, — всё поэтому расплывалось, разбивалось и не могло добиться полной концентрации сил, без чего окончательная победа никогда невозможна.

К этому примешалась и неизбежно вытекающая из-за отсутствия диктатуры та дряблость, которая везде губила белое движение. Именно дряблость, ибо она одна допустила не только терпимость к социалистам, но даже и совместную работу с ними. Ведь фашизм всегда и всюду более чем противоположен сущности социализма (марксизма), — фашизм прямо враждебен ему: первый является движением чисто народным, направленным к улучшению, к упрочнению человеческих отношений и устройства государства, второе же — социализм — есть проведение насильно нежизненных, искусственных норм, выводимых из теории, пропитанной завистью и ненавистью к человечеству, презрением к человеку. А потому и приводящий к тем результатам всеобщая горя и разрушения, что социалисты и выполнили так беспредельно в нашей несчастной России.

И несомненно, за эти годы прибавилась к прежним новая заслуга России перед человечеством, перед всем миром: она своим белым движением сняла маску с социализма и показала его истинное лицо. Тем самым облегчён путь торжествующего, победного фашизма; дано предостережение, что вождь народного фашизма, терпящий социализм, допускающий его деятельность в государстве, хотя бы и подпольную, — обрекает народное дело и себя на неуспех».

С ЭТИМ нам предлагают примириться? Навязшие в зубах профашистские и прогитлеровские цитаты Ильина и Шмелёва, кумиров автора севастопольской речи, я уж не стану сейчас приводить: о них писал уже не один раз. Так вот, выполню работу капитана Очевидность и скажу: наследники красной стороны, пока они имеются в наличии, с генералом Сахаровым и его идеями мириться отнюдь не собираются. Равно как и с фашистом Ильиным, с поклонником Гитлера Шмелёвым. Нет тут почвы для примирения, Владимиру Путину в тысячу раз легче помириться с Саакашвили и Порошенко, оба, как и он, сторонники буржуазного строя, но он отчего-то и этого не делает, не показывает всем примера братского примирения... Самому генералу Сахарову повезло — он умер в 1941 году и не видел, как одного вождя «торжествующего, победного фашизма» вздёрнули вверх ногами на бензозаправке в Италии. А второй «торжествующий вождь» избежал такой победной участи только тем, что, будучи загнанным в бункер, своевременно принял яд (или, по другой версии, застрелился). Наверное, тоже «дряблость» подвела, иначе как такое объяснить? :) Дряблыми, дряблыми были и дуче, и фюрер, мягкотелостью страдали. Но наследники их великих идей не повторят подобных ошибок! Однако примиряться с ними и их идейными собратьями никто из наследников красных не собирается и сегодня... И пока призывы к примирению с ними звучат — гражданская война продолжается.