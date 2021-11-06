Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленая жаба раздувается

Опубликовано 06.11.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 2

украина война россия зеленский
Зеленая жаба раздувается

В Киеве лихорадочные перестановки во власти. Именно этим я объясняю назначение Резникова на пост министра обороны.

Резников – типичный «ястреб» из «пиджаков». Сугубо гражданский человек, адвокат и «решала», на должности министра по вопросам реинтеграции Донбасса отметился злобными заявлениями о необходимости депортировать 500 тысяч крымчан и о том, что Донбасс является раковой опухолью.

В дуэте с Залужным, командующим ВСУ, который «мечтает проехаться по Красной площади и Арбату», они будут демонстрировать непримиримость команды Зеленского и окончательный уход Украины от любых попыток решить проблему Донбасса путем переговоров.

Кстати, и ОПЗЖ не голосовало «против» в Верховной Раде при его назначении, а Шуфрич выступил с проникновенным обращением к Резникову, что выглядело очень неубедительно и даже глупо.

Причин для такого разворота в сторону оголтелой конфронтации с Россией несколько.

Во-первых. рейтинг Зеленского падает, и он надеется воинственным бряцаньем оружия и демонстрацией своей твердости перетянуть на свою сторону сторонников Юли и Порошенко.

Во-вторых, многие говорят о сильном конфликте Зеленского с Ахметовым. Ахметов – очень сильный враг с огромным ресурсом финансвым и информационным.

Ахметов подключил к своему лагерю Авакова, а тот уже заявил о будущем союзничестве с Разумковым, Смешко и Тимошенко.

Аваков примеряет на себя мундир фюрера, и Зеленскому нужно тоже продемонстрировать железный характер и волю лидера.

Естественно, топить Зеленского они будут на основании его «зрады», и тот заранее подключает самых ярых «ястребов», чтобы вырваться вперед в соревновании, кто больше ненавидит Россию.

Можно, конечно, ухмыльнуться на заявления Резникова о том, что «бумажный оборот в армии – это каменный век».

Ну, что, была «краина в смартфтоне», теперь будет « армия в смартфоне».

Понятно, что, для Резникова будет очень удобно воровать бюджет, не оставляя бумажных следов. Но все же главный смысл назначения Резникова не в воровстве бюджета.

Сейчас предстоит сформировать территориальные военные формирования, формировать их будут из бывших атошников, тербатовцев, бывших «азовцев» и прочего отребья, причем их нужно вырвать из-под контроля Авакова, местных авторитетов, использующих атошников в качестве рейерского инструмента и прочих. Эти формирования должны стать элементом армии, и непосредственно замкнуться на Зеленского.

Резников считается успешным переговорщиком в среде местных элит и криминальных кругах, и на него возлагается роль финансового и организационного куратора.

Пройдоха и решала Резников подходит для этого куда больше, чем дубиноголовый Андрей Таран, бывший министром обороны до него.

Во всем этом свинстве есть кусочек ветчины.

Сейчас в России все меньше иллюзий относительно будущего Украины. Если полностью русскоязычные армянин Аваков и еврей Зеленский соревнуются в русофобии, как можно рассчитывать на примирение и нейтральное соседство?

Украинская власть напоминает тростниковую жабу, которая раздувается, пытаясь напугать окружающих.

Кстати, эта жаба очень ядовита.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7923 написал 06.11.2021 08:28
московские и киевские жиды упорно стравливают славян?
славяне выкинут жидов в Сраиль на завтрак палестинцам, а карлик снова будет истерить по поводу "антисемитских свиней" ?
Ответить
Че развонялась?
А.Баранов - редактор на букву г. написал 06.11.2021 08:24
Ну так какие претензии? А?
Вы же сами напали на Украину, отобрали Крым, Лугандонию, а теперь воняете из-за того, что РФ на этих преступлениях потеряла триллионы рублей и стала нищей с большущим разрывом между бедными и богатыми холуями.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Верите ли вы в объединение России и Белоруссии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Цены на молочную продукцию готовятся к взлёту
Цены на молочную продукцию готовятся к взлёту
04.11.2021
О бюджете перекачивания денег в карманы олигархов
О бюджете перекачивания денег в карманы олигархов
05.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зеленая жаба раздувается (2)
С кем нас призывают примиряться? (2)
Дольщик-бомж. Или день национального единства вписавшихся и не вписавшихся в рынок. (1)
На Украине отключено более половины энергоблоков на тепловых электростанциях (12)
Немного понимания ситуации и мужества (4)
Лукашенко нечаянно почти признал Крым российским (6)
В Москве полиция задержала более 20 человек, собравшихся участвовать в "Русском марше" (3)
О бюджете перекачивания денег в карманы олигархов (3)
А был ли в СССР дефицит продуктов питания? (26)
Путин опять выскзался про примирение коммунистов и фашистов (31)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Стесняюсь спросить:
Дарья Митина Дарья Митина: Входим в обычный режим
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок теперь умный
Дарья Митина Дарья Митина: ИИ
Дарья Митина Дарья Митина: Курдское ТВ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss