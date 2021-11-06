Зеленая жаба раздувается

В Киеве лихорадочные перестановки во власти. Именно этим я объясняю назначение Резникова на пост министра обороны.

Резников – типичный «ястреб» из «пиджаков». Сугубо гражданский человек, адвокат и «решала», на должности министра по вопросам реинтеграции Донбасса отметился злобными заявлениями о необходимости депортировать 500 тысяч крымчан и о том, что Донбасс является раковой опухолью.

В дуэте с Залужным, командующим ВСУ, который «мечтает проехаться по Красной площади и Арбату», они будут демонстрировать непримиримость команды Зеленского и окончательный уход Украины от любых попыток решить проблему Донбасса путем переговоров.

Кстати, и ОПЗЖ не голосовало «против» в Верховной Раде при его назначении, а Шуфрич выступил с проникновенным обращением к Резникову, что выглядело очень неубедительно и даже глупо.

Причин для такого разворота в сторону оголтелой конфронтации с Россией несколько.

Во-первых. рейтинг Зеленского падает, и он надеется воинственным бряцаньем оружия и демонстрацией своей твердости перетянуть на свою сторону сторонников Юли и Порошенко.

Во-вторых, многие говорят о сильном конфликте Зеленского с Ахметовым. Ахметов – очень сильный враг с огромным ресурсом финансвым и информационным.

Ахметов подключил к своему лагерю Авакова, а тот уже заявил о будущем союзничестве с Разумковым, Смешко и Тимошенко.

Аваков примеряет на себя мундир фюрера, и Зеленскому нужно тоже продемонстрировать железный характер и волю лидера.

Естественно, топить Зеленского они будут на основании его «зрады», и тот заранее подключает самых ярых «ястребов», чтобы вырваться вперед в соревновании, кто больше ненавидит Россию.

Можно, конечно, ухмыльнуться на заявления Резникова о том, что «бумажный оборот в армии – это каменный век».

Ну, что, была «краина в смартфтоне», теперь будет « армия в смартфоне».

Понятно, что, для Резникова будет очень удобно воровать бюджет, не оставляя бумажных следов. Но все же главный смысл назначения Резникова не в воровстве бюджета.

Сейчас предстоит сформировать территориальные военные формирования, формировать их будут из бывших атошников, тербатовцев, бывших «азовцев» и прочего отребья, причем их нужно вырвать из-под контроля Авакова, местных авторитетов, использующих атошников в качестве рейерского инструмента и прочих. Эти формирования должны стать элементом армии, и непосредственно замкнуться на Зеленского.

Резников считается успешным переговорщиком в среде местных элит и криминальных кругах, и на него возлагается роль финансового и организационного куратора.

Пройдоха и решала Резников подходит для этого куда больше, чем дубиноголовый Андрей Таран, бывший министром обороны до него.

Во всем этом свинстве есть кусочек ветчины.

Сейчас в России все меньше иллюзий относительно будущего Украины. Если полностью русскоязычные армянин Аваков и еврей Зеленский соревнуются в русофобии, как можно рассчитывать на примирение и нейтральное соседство?

Украинская власть напоминает тростниковую жабу, которая раздувается, пытаясь напугать окружающих.

Кстати, эта жаба очень ядовита.