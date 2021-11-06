Зеленая жаба раздувается

В Киеве лихорадочные перестановки во власти. Именно этим я объясняю назначение Резникова на пост министра обороны.
Резников – типичный «ястреб» из «пиджаков». Сугубо гражданский человек, адвокат и «решала», на должности министра по вопросам реинтеграции Донбасса отметился злобными заявлениями о необходимости депортировать 500 тысяч крымчан и о том, что Донбасс является раковой опухолью.
В дуэте с Залужным, командующим ВСУ, который «мечтает проехаться по Красной площади и Арбату», они будут демонстрировать непримиримость команды Зеленского и окончательный уход Украины от любых попыток решить проблему Донбасса путем переговоров.
Кстати, и ОПЗЖ не голосовало «против» в Верховной Раде при его назначении, а Шуфрич выступил с проникновенным обращением к Резникову, что выглядело очень неубедительно и даже глупо.
Причин для такого разворота в сторону оголтелой конфронтации с Россией несколько.
Во-первых. рейтинг Зеленского падает, и он надеется воинственным бряцаньем оружия и демонстрацией своей твердости перетянуть на свою сторону сторонников Юли и Порошенко.
Во-вторых, многие говорят о сильном конфликте Зеленского с Ахметовым. Ахметов – очень сильный враг с огромным ресурсом финансвым и информационным.
Ахметов подключил к своему лагерю Авакова, а тот уже заявил о будущем союзничестве с Разумковым, Смешко и Тимошенко.
Аваков примеряет на себя мундир фюрера, и Зеленскому нужно тоже продемонстрировать железный характер и волю лидера.
Естественно, топить Зеленского они будут на основании его «зрады», и тот заранее подключает самых ярых «ястребов», чтобы вырваться вперед в соревновании, кто больше ненавидит Россию.
Можно, конечно, ухмыльнуться на заявления Резникова о том, что «бумажный оборот в армии – это каменный век».
Ну, что, была «краина в смартфтоне», теперь будет « армия в смартфоне».
Понятно, что, для Резникова будет очень удобно воровать бюджет, не оставляя бумажных следов. Но все же главный смысл назначения Резникова не в воровстве бюджета.
Сейчас предстоит сформировать территориальные военные формирования, формировать их будут из бывших атошников, тербатовцев, бывших «азовцев» и прочего отребья, причем их нужно вырвать из-под контроля Авакова, местных авторитетов, использующих атошников в качестве рейерского инструмента и прочих. Эти формирования должны стать элементом армии, и непосредственно замкнуться на Зеленского.
Резников считается успешным переговорщиком в среде местных элит и криминальных кругах, и на него возлагается роль финансового и организационного куратора.
Пройдоха и решала Резников подходит для этого куда больше, чем дубиноголовый Андрей Таран, бывший министром обороны до него.
Во всем этом свинстве есть кусочек ветчины.
Сейчас в России все меньше иллюзий относительно будущего Украины. Если полностью русскоязычные армянин Аваков и еврей Зеленский соревнуются в русофобии, как можно рассчитывать на примирение и нейтральное соседство?
Украинская власть напоминает тростниковую жабу, которая раздувается, пытаясь напугать окружающих.
Кстати, эта жаба очень ядовита.
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стоик7923 написал 06.11.2021 08:28
славяне выкинут жидов в Сраиль на завтрак палестинцам, а карлик снова будет истерить по поводу "антисемитских свиней" ?
А.Баранов - редактор на букву г. написал 06.11.2021 08:24
Вы же сами напали на Украину, отобрали Крым, Лугандонию, а теперь воняете из-за того, что РФ на этих преступлениях потеряла триллионы рублей и стала нищей с большущим разрывом между бедными и богатыми холуями.