Олег Нилов, депутат от "Справедливой России", считает, что с Пенсионным и другими фондами разговор может быть только один - об их ликвидации,быстрой и неболезненной.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#госдума #социалза #ср
С внебюджетными фондами разговор один - ликвидация!
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From написал 06.11.2021 11:12