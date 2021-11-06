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Московский листок

С внебюджетными фондами разговор один - ликвидация!

Опубликовано 06.11.2021 в разделе комментариев 1

#госдума #социалза #ср

Олег Нилов, депутат от "Справедливой России", считает, что с Пенсионным и другими фондами разговор может быть только один - об их ликвидации,быстрой и неболезненной.

#Госдума, #СоциалЗа, #СР



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 1
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From написал 06.11.2021 11:12
Нынче Сраведливороссы выступают за права простого народа более, чем нынешние так называемые коммунисты.
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Полный Делягин №15
06.11.2021
С внебюджетными фондами разговор один - ликвидация!
С внебюджетными фондами разговор один - ликвидация...
06.11.2021
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