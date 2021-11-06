С внебюджетными фондами разговор один - ликвидация! #госдума #социалза #ср Олег Нилов, депутат от "Справедливой России", считает, что с Пенсионным и другими фондами разговор может быть только один - об их ликвидации,быстрой и неболезненной. #Госдума, #СоциалЗа, #СР



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