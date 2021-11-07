18 коммунистических и рабочих партий из16 стран приняли заявление против американских биолабораторий

Заявление участников конференции «Нарастание угрозы распространения и применения биологического оружия и необходимость создания международного движения в поддержку его запрета и ликвидации лабораторий»

3-го ноября 2021 по инициативе, сформированной в конце прошлого года Коалиции четырёх партий в лице Единой Коммунистической Партии Грузии, Социалистического Движения Казахстана, Социалистической Партии Латвии, Коммунистической Партии Пакистана, прошла конференция с темой: «Нарастание угрозы распространения и применения биологического оружия и необходимость создания международного движения в поддержку его запрета и ликвидации лабораторий». В ней приняли также участие помимо партий-членов Коалиции Коммунистическая партия Греции, Коммунистическая партия Армении, Коммунистическая партия Азербайджана, Социалистическая партия Грузии, Рабочая партия Венгрии, Партия Коммунистов Кыргызстана, Коммунистическая партия Кыргызстана, Коммунистическая партия Турции, РКРП-КПСС, Коммунистический Фронт Италии, Коммунистическая партия Филиппин (1930), Союз Коммунистов Украины, Коммунистическая партия Норвегии.



Коммунистические и рабочие партии, принявшие участие в этой конференции, считают, что биологическое оружие, как разновидность оружия массового поражения, наряду с ядерным и химическим оружием, может нанести огромный ущерб народам и привести к катастрофическим последствиям в рамках межимпериалистических антагонизмов и империалистических войн.

Сегодня все мощные капиталистические страны, гласно или не гласно, имеют свой арсенал такого оружия, ведут исследования в сфере их усовершенствования и применения.

Мировая пандемия Covid-19 обнажила не только глубокие недостатки системы здравоохранения во всех капиталистических странах и привела к попранию прав трудящихся, но также обострила межимпериалистические противоречия. При этом стороны обвиняют друг друга в рукотворном создании в лабораторных условиях коронавируса, показывая всю степень угрозы, исходящую от разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия.

При этом международные структуры оказываются не просто неэффективными и не выполняют контроль над исполнением ведущими капиталистическими странами конвенций ООН, но также сами становятся игрушками и орудием транснациональных корпораций и империалистических сил для осуществления их планов укрепления господства и передела сфер влияния.

Нас особо тревожит тот факт, что во многих странах продолжается разработка биологического оружия. Только по программам американского Пентагона по всему миру было создано 1495 лабораторий, которые неподотчетны правительствам тех стран, где они работают, а их деятельность непрозрачна.

На данный момент такие военно-биологические лаборатории открыты в Ираке, Пакистане, Иордании, Танзании, Сенегале, Сьерра-Леоне, ЮАР, Камеруне, Уганде, Кении, Либерии, Гвинее, Бирме, Малайзии, Камбодже, Филиппинах, Лаосе, Грузии, Армении, Казахстане, Украине, Азербайджане, Узбекистане и других странах. Есть сведения о проведении исследований в Молдове, странах Восточной Европы и Латинской Америки.

США так и не подписали протокол к международной «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении», блокируя тем самым усилия по контролю Конвенции, продолжая разрабатывать новые виды смертоносных заболеваний.

Некоторые участники конференции отметили, что только США за последние двадцать лет потратили на индустрию наступательного биологического оружия более 100 миллиардов долларов. При этом новые виды оружия для сокрытия их искусственного происхождения камуфлируются под природные заболевания конкретных регионов и существуют факты модернизации их в лабораторных условиях.

По утверждениям участников в странах, где имеются американские военные лаборатории с момента их появления участились вспышки нетипичных заболеваний как среди людей, так и среди сельскохозяйственных животных на постсоветском пространстве и в Азии, что может говорить о целенаправленных диверсиях, направленных в том числе, на подрыв аграрного сектора целых стран. Применение отдельных видов биологического оружия может вызвать недостаток продовольствия и обострить проблему голода, с которой сталкиваются разные страны.

Поддерживая все требования, выдвинутые в совместном заявлении коммунистических и рабочих партий для борьбы с эпидемией от 30 марта 2020 года, такие как немедленное государственное финансирование общественных систем здравоохранения, мы считаем, что необходимо немедленно прекратить все программы по разработке, производству, распространению и применению биологического оружия, а материальные средства отправить на нужды борьбы с пандемией и против возможных новых волн других опасных заболеваний.

Участники конференции пришли к выводу о необходимости активного участия коммунистических и рабочих партий в борьбе против империалистических войн, и в том числе против угрозы применения биологического оружия и других видов оружия массового поражения. Незаменима роль коммунистических и рабочих партий в раскрытии причин современных империалистических войн, за передел полезных ископаемых, путей транспортировки товаров, рынков, капиталистической прибыли крупных компаний. В тоже время требуются активные действия коммунистов в поддержку международного антиимпериалистического — антивоенного движения для координации действий, в том числе и против оружия массового поражения, в частности — биологического.

В связи с этим участники конференции, выступая против планов НАТО, США других империалистических сил, требуют одновременно:

— Немедленного закрытия военно-биологических лабораторий и разработок в этой области.

—Призывают к международным кампаниям, с использованием разных форм против иностранных военных баз НАТО и США, с целью привлечения общественного внимания к проблеме разработки, хранения и использования оружия массового поражения, в том числе биологического оружия.

Участники конференции призывают присоединиться к данной инициативе массовые народные организации, профсоюзы, союзы и общества учёных, медиков, экологов, движений за мир, журналистов и общественных деятелей, для совместного участия в организации и укрепления международного антиимпериалистического антивоенного массового движения, целью которого должно в том числе быть запрещение разработок и распространения биологического оружия.

Проведение новых конференций и иных мероприятий по этой тематике нами будет продолжено. А главное, нами будет продолжена борьба против паразитического и загнивающего капитализма, который в своей империалистической стадии порождает человеконенавистнические учения и теории, подобные фашизму, создает всё более изощренные средства и пути к смерти всему человечеству.

Будущее за социализмом!