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Московский листок

Десять грозных российских покойников

Опубликовано 07.11.2021 в разделе комментариев 0

украина война россия зеленский
Десять грозных российских покойников

Десять российских деятелей культуры, которые уже умерли, до сих пор находятся в черном списке украинского Минкульта. Последний раз список обновляли 4 ноября. Всего в нем 208 человек.

В частности, это актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков.

***

Это серьезная заявка на бессмертие. Если ты даже после смерти угрожаешь национальной безопасности государства с населением в 40 миллионов и армией в полтораста тысяч штыков, это очень круто.

Да ведь и список мощный - Кобзон и Гафт, Говорухин и Лановой, Меньшов и Табаков... 

Интересно, а если бы в РФ решили сконстролить такой список для Украины, то ведь не набрали бы, ни живых, ни покойников.

А.Б.



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