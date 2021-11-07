Сегодня 7 ноября, день, который предали

Старшее поколение, конечно, помнит. И даже нальет что-нибудь по старой памяти. А на праздник выйти нельзя.

Для современной России это не праздник, это день, лишенный выходного, но оставленный в календаре красным – скрипя зубами.

Во всем мире понимают, что в этот день началась новая эпоха – началась в России, хоть Маркс и полагал, что социалистическая революция произойдет в более развитых странах. А большевики во главе с Лениным его поправили – нет, не в теоретическим споре, тем более, что основоположник к тому времени уже умер – поправили делом, свершив социалистическую революция в отсталой, аграрной стране.

Советская Россия, а позже Советский союз совершили невозможное. А потом все потеряли.

Дальше мировое развитие идет уже без нас, мы едва поспеваем, путаясь в собственных трех соснах – коммунистический Китай, мощный Вьетнам, Северная Корея, Куба, Венесуэла…

Они празднуют. А мы – нет. У нас 7 ноября под запретом. В войну, даже когда немцы уже стояли на границе Москвы, не отменяли праздника… А в России с 2015 года – нет его. Меня даже задерживали как-то за попытку провести демонстрацию 7 ноября. Стыдобища…

А.Б.