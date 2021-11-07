Сегодня 80 лет парада на Красной площади

Это сегодня — если вы не поняли. Баннеры висят: «80 лет параду на Красной площади».

Вот видит, к примеру, десятилетний человек такую картинку и спрашивает папу: «Парады ведь каждый год бывают, да? А почему этот был особенный?»

А 35-летний папа, если что-то по истории помнит, объясняет: «С этого парада войска шли прямо на фронт». На самом деле это легенда, но так нас (и их) учили.

«А почему, — спрашивает сын, — сначала надо было по Красной площади пройти?» И вот тут папа сам задумывается.

И вспоминает (опять же, если историю учил), что 7 ноября — это вообще-то годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. И даже в ноябре 41-ого в холодной осаждённой Москве такой день пропустить было нельзя.

Великая Французская революция тоже обернулась реками крови. Но французы почему-то не вычеркнули из своей истории это грандиозное событие. А мы свою как-то... задрапировали.