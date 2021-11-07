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Московский листок

Китайские рабочие Роснефти просят отправить их домой

Опубликовано 07.11.2021 в разделе комментариев 1

капитализм рабочий
Китайские рабочие Роснефти просят отправить их домой

В Комсомольске-на-Амуре несколько десятков китайских рабочих «Роснефти», занятые на строительстве комплекса гидрокрекинга на нефтеперерабатывающем заводе, объявили забастовку. Они провели шествие вокруг завода в сопровождении полиции, Росгвардии и ГИБДД.

Участники стачки заявили, что уже четвертый месяц им не платят зарплату. Это уже вторая забастовка, первая прошла 2 октября — тогда работодатель обещал выплатить зарплату, но не сделал этого. Теперь рабочие требуют вернуть им паспорта и отправить их на родину.

«Со стороны нефтезавода никаких задолженностей перед подрядными организациями нет, завод выполняет все свои обязательства. Но есть проблемные моменты во взаимоотношениях подрядчика и субподрядчика», — объяснили ещё в октябре в мэрии. И НПЗ и подрядчик ООО «Петро-Хехуа» заявили, что со своей стороны выполняют все финансовые договоренности вовремя. Ситуация находится на контроле в мэрии, но пока это никак не помогло.

Схема, в общем, обычная – генеральный заказчик белый и пушистый, а субподрядчики негодяи – только к моменту выплаты их обычно и след простыл…

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Нацгвардию, Полицаев и ГИБДД надо отправить на работу вместо китайцев-
пусть строят написал 07.11.2021 00:09
нефтеперерабатывающий завод
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