Ковидные выходные обернулись ростом преступности

Сейчас много говорят о каких-то кавказцах, напавших на мужчину с ребенком, о том, что пассажир в поезде ранил полицейского и росгвардейца, а в Севастополе ранее судимый зарезал в баре мужчину, сделавшего ему замечание…

Кадыров даже сделал заявление, что СМИ сознательно создают криминальный ореол вокруг кавказцев.

На самом деле все проще, мне кажется. В Чечне и вообще в кавказских республиках молодые люди куда меньше выпивают – стесняются, там не принято. А приехав в Москву или Питер "отрываются". Тем более "ковидные выходные" как ничто иное способствуют бытовому пьянству – свободного времени полно, а все закрыто, никуда особо не пойдешь. Кроме винного магазина. Хотя это касается, конечно, не только кавказцев – а что делать сейчас в России, кроме как бухать?

Мне кажется, этот момент как-то не продуман руководством страны… Если общество не работает и не имеет возможности полноценного отдыха, оно начинает разлагаться.

А.Б.