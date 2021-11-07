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Московский листок

Ковидные выходные обернулись ростом преступности

Опубликовано 07.11.2021 в разделе комментариев 0

медицина эпидемия вирус
Ковидные выходные обернулись ростом преступности

Сейчас много говорят о каких-то кавказцах, напавших на мужчину с ребенком, о том, что пассажир в поезде ранил полицейского и росгвардейца, а в Севастополе ранее судимый зарезал в баре мужчину, сделавшего ему замечание…

Кадыров даже сделал заявление, что СМИ сознательно создают криминальный ореол вокруг кавказцев.

На самом деле все проще, мне кажется. В Чечне и вообще в кавказских республиках молодые люди куда меньше выпивают – стесняются, там не принято. А приехав в Москву или Питер "отрываются". Тем более "ковидные выходные" как ничто иное способствуют бытовому пьянству – свободного времени полно, а все закрыто, никуда особо не пойдешь. Кроме винного магазина. Хотя это касается, конечно, не только кавказцев – а что делать сейчас в России, кроме как бухать?

Мне кажется, этот момент как-то не продуман руководством страны… Если общество не работает и не имеет возможности полноценного отдыха, оно начинает разлагаться.

 А.Б.



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