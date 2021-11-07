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Московский листок

Вся фракция КПРФ в Мосгордуме впервые в полном составе проголосовала против бюджета

Опубликовано 07.11.2021 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 0

#кпрф #бюджет #едро #рашкин #шапошников #еленашувалова #мгд
Вся фракция КПРФ в Мосгордуме впервые в полном составе проголосовала против бюджета

Бюджет Мосгордума приняла фактически без обсуждения. Прозвучавшее одобрямс назвать обсуждением сложно. Шапошников провёл сначала ограничивающие оппозицию изменения в Регламент. Потом применил новую редакцию Регламента при обсуждении бюджета. Считаю, вёл заседание хамски. Назвал оппозицию собаками и шакалами. Тормоза потеряли!

Все говорят про социалку, но, считаю, на социалку денег в бюджете выделено немало, вопрос - как тратят? В чьи карманы ложатся эти деньги? Пенсионеры сидят дома. А выделенные городом средства за проезд в бюджет не возвращаются. Плох бюджет тем, что деньги трудящихся - налогоплательщиков перекачиваются, считаю, в карманы строительных и транспортных олигархов.

"За" проголосовали те, кто и должен был проголосовать - "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Моя Москва". Владимир Рыжков тоже проголосовал "за". Бунимович воздержался.

Моя борьба пусть ценой исключения из КПРФ принесла плоды. Вся фракция КПРФ в Мосгордуме впервые в полном составе проголосовала против бюджета.



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