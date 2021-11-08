К годовщине праздника и на злобу дня

Что происходит в нашем богоданном отечестве сегодня? Зарплаты падают, цены растут. Плюс несколько странноватые здравоохранительные меры, плюс идиотские законы (ещё позволяющие собирать валежник, но уже запрещающие разводить кур). В общем, в нищету вгоняется всё больше и больше людей.

А олигархи, напротив, богатеют всё сильнее(по данным Форбс — совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $65,63 млрд.) И наглость хозяев жизни всё растёт. Убить на шоссе одного человека, искалечить другого – какой пустяк, когда на самолёт опаздываешь.

Понятно, что в таких условиях недовольство растёт. Если его срочно не перенаправить – оно может стать и опасным. Так кто же будет назначен виноватым в главных проблемах в РФ? Да, естественно, не олигархи, естественно, не чиновники, а трудовые мигранты. Продохнуть от них нельзя.

Истерика раздувается через СМИ, причём, все стремительнее и стремительнее. Понятно, что когда в Москве живёт и работает под 20 млн. человек, можно (было бы желание) создать подборку преступников любой требуемой национальности. И легко показать, что все проблемы от трудовых мигрантов, что все проблемы от евреев, что все проблемы от чукчей, что все проблемы от мордвы. В общем, от кого нужно, от того и показать. А если при этом чуток подолгать – вообще хорошо и убедительно будет, до полного отшибания эмоциями интеллекта.(К примеру постфактум выясняется, что «герои» последнего возмутительного случая вообще не трудовые мигранты, не кавказцы, а коренные уроженцы Оренбургского края, но кого это уже волнует).

Спрашивается, зачем правительству и олигархам разжигать ненависть к мигрантам и в то же время их завозить? А всегда так делалось. Ситуация — когда трудовой народ состоит из разных частей, максимально чуждых и враждебных друг другу, наиболее безопасна и удобна для эксплуатации трудового народа. Олигархи времен Николая Второго (не менее наглые и вороватые, чем современные) поступали именно так. То натравливали на иноверцев чёрную сотню, то пытались напустить на питерских рабочих дикую дивизию. Только вот раз и не срослось, к тому времени уже слишком многие среди трудящихся понимали, кто их настоящий враг. Вот и произошло событие, годовщину которого мы сейчас отмечаем. Великая революция, давшая трудовому народу 70 лет человеческой жизни.

Рано или поздно не срастётся и у нынешних господ-хозяев. Вопрос только — как много времени до этого пройдёт и какую цену за это время трудовому народу придется заплатить.