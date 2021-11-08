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Московский листок

Лидера компартии задержали за 7 ноября

Опубликовано 08.11.2021 в разделе комментариев 0

путин революция народ
Лидера компартии задержали за 7 ноября

Первого секретаря центрального комитета партии "РОТ-Фронт" Виктора Тюлькина задержали после акции возложения цветов на площади Ленина 7 ноября, сообщил руководитель городского отделения партии Степан Маленцов.

Тюлькин после завершения акции подвозил до дома другого участника мероприятия, одного из лидеров "Другой России Э.В. Лимонова" Андрея Дмитриева. Его машину остановили полицейские. Тюлькина задержали и доставили в 3-й отдел полиции. Дмитриеву удалось скрыться. 

На Тюльуина составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП). 70-летнему коммунисту грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Тюлькина задержали после возложения цветов к памятнику Ленина у Финляндского вокзала в честь 104-й годовщины Октябрьской революции. В мероприятии участвовали около 50 человек. После акции также задержали четырёх членов "Другой России Э. В. Лимонова", им вменили распитие алкоголя в общественном месте. 

В начале 1990-х Тюлькин был одним из создателей партии РКРП. В 2003-2007 годах работал депутатом Госдумы, избрался по списку КПРФ.

***

Ну и каких вам еще доказательств того, что в стране укрепляется буржуазная диктатура?

Лидер компартии, бывший депутат, лицо, уже давно вписанное в отечественную историю - ни у какого буржуазно-демократического руководства не хватило бы совести задержать такого человека, да еще в такой день - как простого хулигана какого-нибудь.

Ну а для диктаторского режима - самое что надо!

А.Б.



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