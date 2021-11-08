Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Полагаю, из Москвы посоветовали снизить накал дури

Опубликовано 08.11.2021 в разделе комментариев 0

крым история
Анатолий Баранов: Полагаю, из Москвы посоветовали снизить накал дури

Дал комментарий "Свободной прессе".

Власти Севастополя объявили о досрочном прекращении работы блокпостов по проверке QR-кодов. Напомним, блокпосты на въездах в Севастополь были установлены в конце октября с началом нерабочих дней. У всех, кто хотел приехать в город или выехать из него, спрашивали справку о вакцинации или перенесенном заболевании. Главной целью такого контроля было уменьшение турпотока и сдерживание распространение вируса.  

«Три дня полноценные дали эффект, который был необходим, это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам», — заявил губернатор города Михаил Развожаев.

— Полагаю, из Москвы посоветовали снизить накал дури, — говорит политолог Анатолий Баранов. — Остановили 200 машин и развернули два десятка пассажиров из Питера. Какой это турпоток для полумиллионного города? А авторитет местной власти, и без того невысокий, упал ниже грязи…

— Реально за три дня снизили турпоток?

— Я напомню, сейчас начало ноября, и туристам в Севастополе делать положительно нечего. Купаться холодно, театры и другие увеселения закрыты, кабаки работают только на вынос. Что, ехать за две тысячи вёрст, чтобы выпивать на скамейке? И потом, зачем губернатору гонять туристов, обеспечивающих доходы бюджета? Он просто медведь на воеводстве какой-то.

— По ком это больше ударило: по приезжим или по местным?

— Местным плевать, они и блок посты объезжают по грунтовкам. Другое дело, что ехать-то некуда, везде режим, не располагающий к рекреации. И шоппингу тоже.

Не знаю по кому особо ударило. Бизнесу, конечно, совсем грустно. Обороты упали, торговля встала. А частным лицам всё равно. Курортный сезон давно закончен. Мёртвый сезон.

— По-вашему, это самодеятельность губернатора?

— У нас губернаторы вообще склонны к чудотворчеству. Вот остановил эпидемию за три дня одним распоряжением. Весь город потешается. К примеру, рыбакам запретили выходить в море без масок и QR-кодов. Не смешно? Я всё жду, когда начнут лечить наложением рук и изгонять бесов. Пора уже.

Может ли это повториться в других регионах?

— Уже повторяется. Всё регионы теперь вводят QR-коды, Новгород уже продлили на неделю каникулы, сейчас другие присоединятся. В Хакасии комендантский час. Большой ошибкой было отдавать всё на откуп местным властям. Видите, первым делом нарушили единое пространство страны, статью 27 Конституции. Дальше больше.

Так что я б не зарекался насчёт других. Там фантазия богатая. А в Севастополе ждут Путина. На днях. Прикольно будет, если его без QR-кода не пустят…



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если Гепрокуратура обратится с предложением о снятии неприкосновенности с Володина по поводу лося, Госдума не соберется?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N 15
Полный Делягин N 15
06.11.2021
Краснов разбушевался
Краснов разбушевался
07.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Полагаю, из Москвы посоветовали снизить накал дури (0)
Лидера компартии задержали за 7 ноября (0)
Стократно гнуснее крепостного строя (0)
Краснов разбушевался (0)
Китайские рабочие Роснефти просят отправить их домой (6)
Десять грозных российских покойников (6)
Сегодня 7 ноября, день, который предали (23)
Вся фракция КПРФ в Мосгордуме впервые в полном составе проголосовала против бюджета (7)
18 коммунистических и рабочих партий из16 стран приняли заявление против американских биолабораторий (5)
Ковидные выходные обернулись ростом преступности (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: В своём репертуаре
Дарья Митина Дарья Митина: Из сегодняшней почты секретаря ЦК ОКП Д. Митиной:
Дарья Митина Дарья Митина: Самое время по грибы:))))
Дарья Митина Дарья Митина: Красный день календаря!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Докладываем: ФЭД вернулся на законное место. Сегодня - Гусь-Хрустальный, завтра - Москва!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss