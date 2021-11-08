Анатолий Баранов: Полагаю, из Москвы посоветовали снизить накал дури

Дал комментарий "Свободной прессе".

Власти Севастополя объявили о досрочном прекращении работы блокпостов по проверке QR-кодов. Напомним, блокпосты на въездах в Севастополь были установлены в конце октября с началом нерабочих дней. У всех, кто хотел приехать в город или выехать из него, спрашивали справку о вакцинации или перенесенном заболевании. Главной целью такого контроля было уменьшение турпотока и сдерживание распространение вируса.

«Три дня полноценные дали эффект, который был необходим, это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам», — заявил губернатор города Михаил Развожаев.

— Полагаю, из Москвы посоветовали снизить накал дури, — говорит политолог Анатолий Баранов. — Остановили 200 машин и развернули два десятка пассажиров из Питера. Какой это турпоток для полумиллионного города? А авторитет местной власти, и без того невысокий, упал ниже грязи…

— Реально за три дня снизили турпоток?

— Я напомню, сейчас начало ноября, и туристам в Севастополе делать положительно нечего. Купаться холодно, театры и другие увеселения закрыты, кабаки работают только на вынос. Что, ехать за две тысячи вёрст, чтобы выпивать на скамейке? И потом, зачем губернатору гонять туристов, обеспечивающих доходы бюджета? Он просто медведь на воеводстве какой-то.

— По ком это больше ударило: по приезжим или по местным?

— Местным плевать, они и блок посты объезжают по грунтовкам. Другое дело, что ехать-то некуда, везде режим, не располагающий к рекреации. И шоппингу тоже.

Не знаю по кому особо ударило. Бизнесу, конечно, совсем грустно. Обороты упали, торговля встала. А частным лицам всё равно. Курортный сезон давно закончен. Мёртвый сезон.

— По-вашему, это самодеятельность губернатора?

— У нас губернаторы вообще склонны к чудотворчеству. Вот остановил эпидемию за три дня одним распоряжением. Весь город потешается. К примеру, рыбакам запретили выходить в море без масок и QR-кодов. Не смешно? Я всё жду, когда начнут лечить наложением рук и изгонять бесов. Пора уже.

— Может ли это повториться в других регионах?

— Уже повторяется. Всё регионы теперь вводят QR-коды, Новгород уже продлили на неделю каникулы, сейчас другие присоединятся. В Хакасии комендантский час. Большой ошибкой было отдавать всё на откуп местным властям. Видите, первым делом нарушили единое пространство страны, статью 27 Конституции. Дальше больше.

Так что я б не зарекался насчёт других. Там фантазия богатая. А в Севастополе ждут Путина. На днях. Прикольно будет, если его без QR-кода не пустят…