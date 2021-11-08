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Московский листок

7 ноября, день, который предали

Опубликовано 08.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Сегодня 7 ноября, день, который предали https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Сегодня 80 лет парада на Красной площади https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Депутат от "Единой России" требует пересмотреть границы 100-летней давности

4 Китайские рабочие «Роснефти» просят отправить их домой https://forum-msk.org/material/news/1...

5 За минувшие сутки в России зарегистрировано 41 335 новых случаев коронавируса,

6 Планировавшие уволиться врачи из ЕАО забрали заявления – они добились цели

7 Ковидные выходные обернулись ростом преступности https://forum-msk.org/material/news/1...



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7 ноября, день, который предали
7 ноября, день, который предали
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