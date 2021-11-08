Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Сегодня 7 ноября, день, который предали https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Сегодня 80 лет парада на Красной площади https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Депутат от "Единой России" требует пересмотреть границы 100-летней давности
4 Китайские рабочие «Роснефти» просят отправить их домой https://forum-msk.org/material/news/1...
5 За минувшие сутки в России зарегистрировано 41 335 новых случаев коронавируса,
6 Планировавшие уволиться врачи из ЕАО забрали заявления – они добились цели
7 Ковидные выходные обернулись ростом преступности https://forum-msk.org/material/news/1...
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