7 ноября, день, который предали #госдума #социалза #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 Сегодня 7 ноября, день, который предали https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Сегодня 80 лет парада на Красной площади https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Депутат от "Единой России" требует пересмотреть границы 100-летней давности 4 Китайские рабочие «Роснефти» просят отправить их домой https://forum-msk.org/material/news/1... 5 За минувшие сутки в России зарегистрировано 41 335 новых случаев коронавируса, 6 Планировавшие уволиться врачи из ЕАО забрали заявления – они добились цели 7 Ковидные выходные обернулись ростом преступности https://forum-msk.org/material/news/1...



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