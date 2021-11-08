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Московский листок

Хамство и презрение к людям - лицо власти

Опубликовано 08.11.2021 в разделе комментариев 1

#госдума #социалза #гартунг

Депутат Валерий Гартунг задал министру финансов Солуанову два совершенно конкретных вопроса:

1. Сколько времени он лично, министр Солуанов сможет прожить на 13 тысяч 600 рублей?

2. Когда Мнифин начнет выполнять поручение президента об индексации пенсий работающим пенсионерам?

Что ответил Солуанов?

1. На поручение президента он и вверенное ему ведомство забили болт, и сейчас они занимаются женщинами с детьми.

2. МРОТ по мнению Солуанова и примкнувшего к нему Володина - это просто такая расчетная величина, а на самом деле люди получают в разы больше.

Ну, про поручение президента пусть Путин разбирается со своими министрами сам. Может, ему нравится, что на него плюют?..

А насчет пенсий и расчетных величин: вот в этом месяце я получил пенсию в 13 тысяч 11 рублей 76 копеек. То есть даже меньше расчетной величины МРОТ. Никто мне эту смешную величину не собирается ни индексировать, ни давать какие-то столичные надбавки и прочее.

То есть, по мнению Солуанова и примкнувшего к нему Володина - все нормально, и я могу на эти деньги прожить.

Конечно, я не могу прожить на 13 011 рублей 76 копеек, и вынужден работать. И, очевидно, буду работать каждый день до тех пор, пока могу волочить ноги. Когда волочить ноги не смогу, лягу и умру, потому что на 13 тысяч рублей мое бренное тело прокормиться не способно.

Либо, когда наступит торжество пролетарской революции, все эти твари будут получать пенсию в 13 тысяч. Капиталы и сбережения у них отнимут, сбежать за границу не дадут. И, в отличие от меня, на работу этих дебилов никто не возьмет, они ничего полезного не умеют.

И тогда Солуанов наконец ответит на вопрос Гартунга, сколько он сможет прожить на 13 тысяч.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Джьддьдюььж написал 08.11.2021 08:08
Ну, "дадут - не дадут" им сбежать вопрос спорный, а вот что будет, ежели к власти придут Русские Нацисты, общеизвестно - будет товарообмен: вы нам переедаете, а мы к вам не отправляем.
(мало того - еще и оставляем до половины непосильно нажитого, ежели к передаваемой голове добавляется ея генетическое поголовье, - из расчета "мегатонна в универсальном эквиваленте за мегатонну в тротиловом")
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