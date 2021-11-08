Новый гендиректор МХАТ проведет жесточайшие сокращения и уберет "Чудесного грузина"

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» среди персонала театра. Его слова передает РИА Новости.

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами», — заявил Кехман.

Помимо этого, зарплаты сотрудников театра будут изменены. Кехман подчеркнул, что готов расстаться со всеми, кто не захочет с этим мириться.

Ранее Владимир Кехман объяснил, что причиной отмены спектакля с участием телеведущей Ольги Бузовой стали финансовые проблемы. Певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесном грузине».

Знаете, ни малейшего желания разбираться, кто прав, а кто виноват. Дальние родственники делят имущество покойного.

А.Б.