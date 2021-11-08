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Московский листок

Путин позвал Лукашенко на памятник

Опубликовано 08.11.2021 в разделе комментариев 0

белоруссия путин крым лукашенко
Путин позвал Лукашенко на памятник

Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым.

В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны. Там Путин как раз и выступил с речью во время посещения города 4 ноября.

Кстати, во время путинского визита, хотя на каждом углу стоял полицейский пикет, все светофоры в центре города оказались отключены – странная такая мера предосторожности. А на въезде в город скопились огромные пробки – сам простоял перед Ялтинским кольцом полтора часа, вереница машин растянулась на 10 километров.

Но - о памятниках.

Все смеялись, когда престарелый Брежнев вешал себе разные ордена. А Путин с возрастом стал открывать памятники. Уже вся страна в монументах реальным и мнимым событиям, и разным персонам, мягко говоря, неоднозначно отметившимся в истории. В одном Севастополе новых монументов, кажется, больше, чем за предыдущие 200 лет истории.

Вот будут, интересно, потом сносить или оставят как пример раннего маразма?

А.Б.



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