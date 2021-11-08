Государство стало жульничать с ковидными сертификатами

В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID-19 и о перенесенном коронавирусе, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.

Как уточняется в приказе, сертификаты, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.

Документ будет содержать основные данные о его обладателе, а также сведения о вакцинации. Также в него попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших.

Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода.

Ну, теперь я спокоен. Вирус не пройдет!

Ну и в Минздраве вроде как люди делом заняты. А что?

Кстати, при автоматическом переоформлении сократились сроки действия сертификата. У меня, например, был на год, а теперь лишь до апреля, на полгода.

А у некоторых граждан и вовсе стал недействительным через месяц после прививки.