Памятник Дзержинскому вернулся на законное место

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск,
1. Лидера компартии задержали за 7 ноября https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Путин позвал Лукашенко на памятник https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Вся фракция КПРФ в Мосгордуме впервые в полном составе проголосовала против бюджета
4 Памятник Дзержинскому вернулся на своё законное место
5 Новый гендиректор МХАТ проведет жесточайшие сокращения и уберет "Чудесного грузина" https://forum-msk.org/material/news/1...
6 В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID-19 https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах России
8 Лидерами по доступности жилья в России стали ЯНАО, Чукотка и Магаданская область
9 В Ростове возбудили дело из-за пыток в тюремной больнице
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