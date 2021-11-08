Памятник Дзержинскому вернулся на законное место #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск, 1. Лидера компартии задержали за 7 ноября https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Путин позвал Лукашенко на памятник https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Вся фракция КПРФ в Мосгордуме впервые в полном составе проголосовала против бюджета 4 Памятник Дзержинскому вернулся на своё законное место 5 Новый гендиректор МХАТ проведет жесточайшие сокращения и уберет "Чудесного грузина" https://forum-msk.org/material/news/1... 6 В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID-19 https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах России 8 Лидерами по доступности жилья в России стали ЯНАО, Чукотка и Магаданская область 9 В Ростове возбудили дело из-за пыток в тюремной больнице



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