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Московский листок

Россиянам якобы вернули обнуленные QR-коды

Опубликовано 09.11.2021 в разделе комментариев 1

медицина эпидемия вирус
Россиянам якобы вернули обнуленные QR-коды

Россиянам начали возвращать сертификаты о вакцинации с QR-кодами, срок действия которых составляет один год.

Это произошло через несколько часов после того, как сертификаты тех, кто привился до мая 2021 года, стали недействительны.

В министерстве цифрового развития назвали «обнуление» кодов результатом технических работ и пообещали, что годичный срок действия восстановят.

«Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — говорится в заявлении министерства.

Так вот это – вранье!

Во-первых, мое приложение и сейчас недоступно, из-за чего я остался без ужина к городе Таганрог Ростовской области. Не пустили в кафе, куаркода-то нет!

Во вторых, срок действия кода не меняли, просто убрали эту строчку – до того момента, пока вообще все приложение не стало недоступно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Жадненький написал 09.11.2021 00:33
Пожалел А.Ю. пятихатку на входе в кафе, поэтому и ходит голодный и злой.
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